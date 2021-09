Tras manifestar que están llegando muchos mexicanos deportados, el encargado del Comedor y Albergue para Migrantes San Francisco, Asociación Civil, Lorenzo Salomón Cárdenas, expresó que es curioso que México siga siendo el muro del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aun así aplauda las remeses que envían los connacionales de la Unión Americana.

“Algo que hay que entender de los flujos migratorios es que es por sectores, cierta población toma cierta ruta, aquí ahorita es básicamente mexicana de deportados, eso sí nos están llegando deportados de amontones, de mexicanos y la población guatemalteca y hondureña, en la zona centro (de México) se concentran por ejemplo salvadoreños”, añadió Salomón Cárdenas en entrevista.

“Y en la zona de Veracruz se están concentrando poblaciones cubanas, venezolanas, haitianas, también por la cercanía de dónde vienen es más fácil llegar a Veracruz para ellos que de Veracruz irse a Chiapas y darle la vueltota, entonces se segmenta bastante, lo que sí prevemos es que de la población que quede estancada en la frontera norte como pasó con la caravana venga un oleaje hacia abajo”.

Recordó que con la caravana migratoria del 2019 hubo un incremento un poco considerable hacia el norte, pero también los que quedaron estancados, más los deportados se presentó un oleaje hacia el sur.

“Se está percibiendo (actualmente) el oleaje de norte a sur de mexicanos deportados, aunque ahorita los están dejando creo que en Tapachula, que no importa de dónde seas, aunque seas de Sonora te mandan a Tapachula por este programa de deportación masiva estadounidense y a los que son del sur los están dejando en la frontera (norte), son cuestiones biopolíticas de control del cuerpo, de la vida de la persona”, continuó.

Al dejarlos en un lugar que le queda más lejos de su comunidad de origen lo cansan y así como que los disuaden de su proyecto migratorio.

“Y aquí en México es curioso que estemos frenando a lo Trump, que sigamos siendo el muro de Trump (Donald Trump, ex presidente de la Unión Americana) y aún así aplaudamos las remesas que nos llegan de Estados Unidos, aplaudimos al mexicano exitoso que emigró, pero no al que va a emigrar, no al que quiere mejorar su estilo de vida, es ahí donde se meten muchos discursos clasistas en las redes sociales, inclusive en políticas públicas, independientemente del gobierno porque ésto lleva bastante tiempo”, recalcó.

El encargado del Albergue y Comedor para Migrantes ubicado en la iglesia de San Francisco de Asís, en la Colonia Salvador Allende, en Mazatlán, llamó a solidarizarse con el prójimo independientemente de si es de otro país o mexicano porque están sufriendo igual.

“Tampoco podemos decir que aquí (en México) hay grandes oportunidades, solamente vean las cifras de mexicanos que emigran a Estados Unidos, ...hay millones de mexicanos en Estados Unidos y algo que sí hay que señalar bastante bien es que cuando migran por medios como el tren, conocido como ‘La Bestia’ arriba van de un sinfín de nacionalidades, es una pluralidad de nacionalidades, de culturas, de lenguas, todos con una misma meta”, expresó.

“Viajan juntos, viven juntos, sufren juntos los agravios de las políticas, del crimen organizado, del clima, de las cuestiones ambientales o epidemiológicas, por ejemplo, grupos muy diversos muy plurales que conviven y sufren igual y tienen la gran parte el mismo sueño de llegar a tener una vida mejor”.