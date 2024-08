Haciendo un acto de conciencias sobre la situación que pasa actualmente el partido y sus estrategias a futuro, Adriana Dávila, aspirante a la presidencia del PAN a nivel nacional, se presentó en las instalaciones del Partido Acción Nacional en Mazatlán para hablar de cómo recuperar la identidad y volver a ser esa oposición responsable que dé un contrapeso al actual gobierno. “Estamos obligados a recuperar el ADN del PAN. La dirigencia nacional y la contienda por esta dirigencia no se trata solo de los panistas. Por supuesto que los panistas somos los primeros que tenemos que reorganizarnos, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestra estructura interna sea justamente el vehículo democrático que le permita a los mexicanos tener un canal en donde puedan ellos plantear sus demandas, sus necesidades y que además este partido está obligado por su origen, a ser la oposición responsable, directa y fuerte ante los abusos del gobierno”, señaló Dávila Fernández.

Acompañada por Evaristo Corrales, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Mazatlán; Roberto González, el regidor Martín Pérez, Cristian Cornelio y Juan Carlos Estrada, coordinador estatal de la campaña de Adriana, Dávila se dijo contenta por estar de gira en Sinaloa, sin embargo, recalcó que el estado no cuenta con un gobernante a la altura, por lo que está buscando recuperar la confianza de los ciudadanos que han perdido debido a errores. “Sinaloa vive momentos complicados como el resto del país porque también tiene gobernantes que no están a la altura, así como el país tampoco tiene un gobierno que está a la altura de los mexicanos, ya que aunque todo mundo ponga de pretexto que hay 35 millones de personas que votaron, hay otros 40 millones que tomaron la decisión de no participar; así que parte de la responsabilidad de Acción Nacional es recuperar la confianza de quienes no se vieron reflejados en ese proceso electoral, y en esta contienda interna justo por eso necesitamos recuperar la credibilidad de quienes hoy no nos ven como una opción”.

Quien ha sido Senadora de la República, diputada federal, candidata a gobernadora por Tlaxcala, enlace federal de Presidencia de México y vocera de la ex candidata Xóchitl Gálvez, comentó que buscará que la dirigencia nacional represente a todos los panistas; además, criticó la decisión de su partido por votar a favor de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, pues es una persona que ha atacado sin medida a sus compañeros. “En esta contienda interna tenemos que hacer todo lo posible para que la dirigencia nacional represente a todos los panistas y no solo a un pequeño grupo que pretende mantener el control de una institución, algo que no es propio de un vehículo democrático. Necesitamos que esta dirigencia recupere el respeto de las personas hacia un partido que tiene lucha y vida democrática. “Yo no concibo, y aprovecho para externar mi extrañeza, de que ayer se haya votado en el partido una presidencia de la Mesa Directiva del Senado en la persona de un político que ha denostado todo el tiempo a Acción Nacional, como es Gerardo Fernández Noroña, y que la bancada del PAN haya votado prácticamente en su mayoría por él. Esto no es un asunto personal, entiendo perfectamente que los votos no son suficientes para ganar esa votación, pero lo que sí debe ser suficiente del partido es la posición irreductible de que se nos respete como institución, porque recuperar el diálogo con el gobierno pasa por no permitir la ofensa de ningún personaje político que desdeñe las luchas del Partido Acción Nacional”.

Explicó que su objetivo es visitar a los municipios para ver las problemáticas que viven los ciudadanos y entenderlos mejor para recuperar su confianza, tratando de dejar atrás a un PAN que ya cansó a la gente, mientras que añadió que buscará integrar a muchos más jóvenes para refrescar las políticas e ideas del partido, algo que debió hacerse desde hace tiempo. “Estoy en este primer proceso buscando las firmas de los militantes en el país, y lo estoy haciendo convencida de que debo ir a visitar los municipios porque nuestra intención en esta contienda es recuperar al PAN municipalista, al PAN que se construye aquí, en donde el presupuesto del partido tiene que estar en los municipios. El PAN del centro no le sirve a México, el PAN que está solo en las oficinas de Coyoacán acordando unos con otros, no le sirve a México; el PAN que le sirve a México es el PAN de la calle, de la colonia, del municipio y de la fuerza. “No podemos seguir construyendo coaliciones que nos desdibujan, que nos hacen perder identidad y que además evitan que haya la formación de liderazgos, mismos que deben empezar a florecer y cambiar el orden de el partido porque estos liderazgos tienen que venir con la inclusión de por lo menos en el primer año de la siguiente dirigencia, de 100 mil jóvenes que vengan al PAN para nutrirnos de vida y de fuerza, así como de la experiencia de quienes ya estamos en el PAN y tenemos evidentemente un poquito más de edad”.

Acerca de la Reforma Judicial que tiene en paro a miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Adriana Dávila señaló que el Partido Acción Nacional debió proponer en un principio su propia reforma para evitar este gran embrollo, pues cuentan con los suficientes elementos para ser contrapeso pese a la minoría en la Cámara. “Hoy está el riesgo de una Reforma Judicial votaciones adelantadas, ya incluso posiciones adelantadas. El PAN no puede seguir sin reaccionar, teníamos que haber presentado nuestra propia propuesta de Reforma Judicial, tenemos que dar un paso adelante para las propuestas que tenemos. La historia del PAN, de los parlamentarios del PAN, tiene los suficientes elementos para que tengamos una propuesta clara. Me parece que sería un grave error que la siguiente dirigencia tenga como propósito, solo ser un interlocutor con el gobierno y no un comunicador integrador de la sociedad”. Dávila reconoció que este proceso electoral interno será clave para hacer las cosas bien y olvidarse de las viejas prácticas. Asimismo, recordó que el PAN consiguió su momento más exitoso después de las derrotas, por lo que espera repetir dicha fórmula en los meses que vienen por delante.