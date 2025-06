Lucía Cervantes, quien acudió a la Upsin para esterilizar a Lala y Lola, dos perritas callejeras que encontró abandonadas en un taller y a las que les busca un nuevo hogar, reconoce que esta iniciativa del Gobierno Estatal es una gran oportunidad para aquellas personas que no cuentan con tantos recursos.

Tras la gran respuesta que tuvo la gente a la campaña de esterilización ‘Ama, cuida, ¡Esteriliza!’ de Sebides, los ciudadanos mazatlecos contaron a Noroeste la importancia de tener bien atendidas a las mascotas y tratar de ayudar a que no haya tantos animales callejeros sufriendo en esta vida.

“Sin duda es muy importante porque hoy día si tú sales a la calle y ves mucho perrito o gatito sufriendo en la calle, pues no muchos reaccionan, pero nosotros sí somos racionales. Entonces hay que hacer conciencia y esterilizar a nuestros animalitos para que no se sigan reproduciendo y que haya menos en la calle sufriendo, porque de verdad sufren mucho los animalitos en la calle”, dijo Lucía Cervantes.

“La campaña es formidable, el que no traiga su mascotita a esterilizar es porque no quiere, ya que aquí no te cuesta ni un cinco. Te dan su medicamento para tres días, te dan su curación para que lo cures, si traen pulgas, su collar antipulgas, etcétera”.

Añadió que al ya tener cuatro mascotas en casa, no puede hacerse cargo de las perritas, por lo que de una u otra manera busca ayudarlas para que no padezcan sufriendo en el lugar abandonado en el que viven, pues también les brinda comida.

“Ahorita les acabamos de poner Lola y Lala porque son hermanitas. Entonces, bueno, ya ando viendo si les encuentro una familia, y si no, ya con el hecho de que estén esterilizadas y no las anden montando los perros ya es mucha ayuda ya para ellas que llevan vida de calle”.

Por su parte, Urania llegó al programa para que sus mascotas Gordy y Canelo (rescatados) tengan una vida más sana y tranquila, así como para dar el ejemplo a otras personas de lo importante que es atender en todos los sentidos a los perritos.

“Más que nada mantener el cuidado de las mascotas por su salud y para que no se expandan más perritos en la calle. Nosotros traemos a dos ahorita, los rescatamos también de la calle, son Gordy y Canelo, y sabemos que las campañas ayudan mucho a la gente y motivan a que más personas puedan recoger a los perritos de la calle para que no haya más maltrato”, indicó Urania.

En tanto, María Alba Berrelleza, quien es dueña de Kaiser y Popo, también reconoció la gravedad de la problemática que sufre Sinaloa con los animales callejeros, ya que además de su abandono tampoco existe empatía de los ciudadanos para hacerse cargo de ellos.

“Los traemos a que los esterilicen porque usted sabe que los animales hay que cuidarlos porque si no, seguirán propagándose un montón de perritos que nadie recoge, nadie agarra, nadie los atiende y ahí andan en la calle sin qué comer, sin nada, no tienen casa. Así que es mejor brindarles más protección por los pobres animalitos”, dijo Alba Berrelleza.