Estigma del narcotráfico en Sinaloa ha ido bajando, sobre todo en el turismo, afirma Guillermo Romero

MAZATLÁN._ Para Guillermo Romero Rodríguez, secretario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios y Turismo, el estigma del narcotráfico en Sinaloa ha ido a la baja, y eso se ve en la cantidad de turismo que se recibe en Mazatlán.

El hotelero explicó que donde se ve esa confianza es en la cantidad de visitantes que está recibiendo Mazatlán, un lugar al que el turista llega y se siente seguro.

“Yo creo que ya no (estigma del narco), yo creo que hay que dar resultados, exhibir los resultados también porque hay que reconocer que también ¿las embajadas y los consulados de dónde se informan? pues de nosotros mismos, de los hechos, de lo que acontece” , mencionó.

El pasado sábado, Rubén Rocha Moya mencionó que en Estados Unidos eran hipócritas por instalar la alerta de viaje a Sinaloa, dado que las cosas que suceden allá en materia de adicciones hacen que Sinaloa exporte las drogas que consumen.

Ante ello, Romero Rodríguez dijo que era lamentable que Sinaloa esté en la alerta de viaje, pero instó al Mandatario sinaloense a trabajar para que ya no lo esté.

“Es muy lamentable que nos etiquete Estados Unidos a Sinaloa, y a muchos estados de la República, yo creo que es un tema que se tiene que trabajar mucho, es un tema de diplomacia, es un tema donde creo que el Gobernador del Estado tiene que hacer una buena interacción con el Gobierno de Estados Unidos, con las embajadas que tenemos en México y los consulados”, mencionó.

“Sinaloa es muy grande, yo te puedo hablar de Mazatlán, que es el destino turístico de playa, que no tiene un warning. Sinaloa tiene ciertas áreas, puede ser ciertas áreas serranas, pero sin embargo, el tema de Mazatlán, que es el principal destino turístico, no tiene un warning, no tiene alerta para Estados Unidos, en ningún estado de Estados Unidos tenemos una alerta de no venir o no viajar a Mazatlán”, añadió.