No fue tarea fácil cortarla, pero la cabeza de Jorge Contreras Núñez, ahora ex titular de la Operadora de Playas de Mazatlán, cayó y rodó... por no construir las escaleras que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres le ordenó.

Contreras Núñez aseguró que si el proyecto no se ha realizado, no es porque él no lo haya querido, sino porque el Comité Técnico de Zofemat, en el que tienen silla el Gobierno del Estado, el propio Gobierno Municipal, Semarnat y el SAT, no lo aprobó.

“Yo estuve recibiendo por llamadas y presencialmente, amenazas de ser despedido si no le tenía para el 15 de diciembre las escaleras, no se las tuve, pero para el 15 de diciembre no me corrió porque andaba ocupado políticamente y se desocupó hasta después de las campañas”, expresó.

Contreras Núñez es uno de los funcionarios que acompañó a Benítez Torres desde la primera campaña a la Presidencia Municipal, pero señaló que está con él desde hace muchos años, son más de años de amistad que ahora ve traicionados no porque no lo quiera ya en su Gobierno, sino porque no se atrevió a pedirle de frente que se fuera, porque siente como una burla que, a través de un tercero, le pidiera renunciar y quedar, tan amigos como siempre.

“El otro argumento para mi despido, fue que no participé en la campaña, y no lo hice por dos razones, una, porque es ilegal, y dos, porque yo no voy a ir a pedir el voto, la suma ciudadana, a un proyecto de una persona que me falta al respeto, que me amenaza, que me discrimina y que me acosa, jamás voy a pedir el voto por una persona de esas”, recalcó.

El ex funcionario justificó que Benítez Torres no era como es hoy durante los años anteriores en los que convivió con él, pero le pasó lo que a muchos, la euforia del triunfo, solo que él sigue en esa euforia, nunca le llegó la etapa de asentamiento, y ahora se juntó el segundo triunfo, y eso lo descontrola.

Eso, dijo, lo convirtió en una persona no amistosa con la democracia, a la que no le gusta dialogar, dar la cara, una persona autoritaria, da una orden y no escucha consejos, no escucha al de enfrente, no lee, no analiza la información, no es armónico. Su capricho se cumple y punto.

“Se cierra 100 por ciento al diálogo, a mí no me dio la cara, él me invitó a trabajar desde mi Ciudad, Culiacán, aunque yo tenía vínculos con Mazatlán, a él lo ayudé mucho tiempo, lo escuché mucho tiempo, lo aconsejé mucho tiempo y lo cuidé mucho tiempo, ¿Cómo me manda decir que le dé la renuncia, que no me liquida, pero que somos amigos? En ese momento dije, ese señor traicionó mi amistad, la amistad termina cuando se pierde el respeto, así de fácil”, sentenció.

La investidura como Presidente Municipal, dijo, debe ser respetada principalmente por él, pero no lo ha hecho: se peleó con empresarios del deporte, con transportistas de pulmonías y taxis, con los médicos, con empresarios de los medios de comunicación, con el gabinete, con los tianguistas, con los ciudadanos, con los locatarios del mercado, con la Policía Estatal, ¿con quién estás bien?

“Él no es el monarca de Mazatlán, es un gobernante elegido por el pueblo, favorecido por la ola de Morena o por lo que sea, pero eso no le da derecho a salirse con la suya como sea”, manifestó.

El ex funcionario municipal dijo esperar que el próximo Cabildo, que será muy variado, pueda ponerle freno, porque no solo va Morena en la mayoría, sino también el PAS, con cuyo dirigente, Melesio Cuen Ojeda, se ha peleado y reconciliado en varias ocasiones.