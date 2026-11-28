La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, exigió a las autoridades una investigación exhaustiva por la agresión que dejó gravemente herido a un militante de ese partido, informando que su compañero se encontraba estable, aunque su condición seguía siendo grave al momento de la declaración.

Chollet Morán condenó el ataque ocurrido el viernes en el fraccionamiento Hacienda del Seminario y expresó que la agresión provocó miedo, indignación e impotencia entre quienes conocen al militante.

Añadió que esos sentimientos se han vuelto recurrentes entre la población ante los hechos de violencia en el puerto.

“Primero que nada, condena total. Repudiamos sentir impotencia, sentir miedo y sentir este coraje que no nos lleva más que a todos los días vivir este tipo de capítulos de una manera u otra como sociedad. Nadie estamos exentos”, comentó.

La dirigente municipal dijo que el partido desconocía las circunstancias en las que ocurrió la agresión, y al referirse al estado de salud de su compañero, señaló que se mantenía estable pese a la gravedad de su condición.

“Gracias a Dios nuestro compañero en este momento se encuentra estable, aún con condición grave, pero estable. Desconocemos totalmente los hechos”, declaró.

Chollet Morán pidió que las autoridades responsables den seguimiento al caso hasta esclarecer lo ocurrido, señalando que su exigencia responde a la preocupación de que la agresión quede registrada como un expediente más ante la sucesión de hechos violentos.

“Yo exijo a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva, una investigación que no se convierta en un número de expediente más, porque desgraciadamente esa es la triste realidad que estamos viviendo, que estamos enfrentando”, manifestó.

La presidenta del PRI municipal describió al herido como un activista y un cuadro del partido. Sostuvo que el ataque causó preocupación entre los priistas y que el caso se suma a los episodios de violencia que, a su juicio, mantienen en la incertidumbre a las familias de Mazatlán.

“El caso de nuestro compañero, un cuadro del partido, un militante, un activista, es algo que nos ha estremecido, no solamente al priismo, sino a Mazatlán, que todos los días vivimos este tipo de desgracias”, puntualizó.