“Es un gran amigo, así lo consideré siempre, él era apasionado de la música, incluso tocaba algunos instrumentos, como el piano, la guitarra, mandolina y el violín; él fue quien construyó la Parroquia Divino Redentor, y después lo cambiaron a San Juan Apóstol”, dijo el Padre Amador Campos.

”Éramos compañeros, muy amigos, era el más joven de nosotros, de nuestra generación, también fue secretario del Señor Obispo, y como anécdota, les puedo comentar que a él le tocaba ir al evento en el cual vino el Papá Juan Pablo II, y no quiso, me dio el pasó a mí y a mí me tocó saludar al Papa (Juan Pablo II), de hecho es una de muchas anécdotas juntos”, expresó.

Este sábado 17 de abril habrá una misa con sus cenizas en la Parroquia Divino Redentor, en el Infonavit Jabalíes, a las 12:00 horas.

Las cenizas estarán expuestas en el Santísimo durante todo el día, y el domingo 18 de abril serán llevadas a la Parroquia San Pablo Apóstol.