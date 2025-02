$!Fusiona la chef Carolina Zataráin su sazón con el agave en Mazatlán

La chef, quien forma parte de la serie documental “A Qué Sabe Sinaloa”, tomó este nuevo reto y se dejó llevar a la hora de imaginar estos alimentos con los cuales impartió una máster class y compartió algunos de sus secretos.

“Todas estas oportunidades de mostrarme me ponen muy contenta, porque al final de cuentas es una parte por la que yo puedo expresarme, una parte que no nada más es lo que yo hago en la cocina, sino que también me mueve sentimientos”, dijo.

“Me gusta mucho compartir, sentir a la gente, la energía de la gente, que me digan que les encantó (algo que cociné) es el mejor premio”, añadió.