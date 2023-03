La movilización del domingo pasado demostró que las mujeres y hombres libres y de bien están decididas a defender a las instituciones y de manera particular al Instituto Nacional Electoral, manifestó el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix.

“Hemos visto al Presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) ayer y hoy enojado, molesto para no variar, porque los ciudadanos el domingo pasado le ganamos la calle de la cual él se sentía dueño, le ganamos el Zócalo que él presumía que era en único que lo llenaba y hoy una vez más los ciudadanos libres, hombres y mujeres, jóvenes le han demostrado que el Zócalo no es de él, que es de la gente”, añadió Torres Félix.

“Y lo más importante del evento del domingo pasado es que podemos observar que hay en todo el País un despertar ciudadano donde la gente de bien está decidida a defender las instituciones de México, de manera particular a nuestro Instituto Nacional Electoral, porque el INE lo hemos construido entre todos, el INE no es López Obrador y de Morena, el INE es de todas y de todos, el INE somos todos y por eso le decimos desde Movimiento Ciudadano a Morena y López Obrador que ya chole con tanto pleito, que mejor se ponga a chambear”.

El domingo 26 de febrero miles de personas convocadas por el Frente Cívico Nacional realizaron concentraciones en 114 ciudades del País y del extranjero en contra del Plan B electoral que propone el Movimiento de Regeneración Nacional y el gobierno federal, para defender a las instituciones, en particular al INE y brindar apoyo a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional que decidirán si dicho plan es inconstitucional o no.

En conferencia de prensa en este puerto, Torres Félix pidió que el Presidente de la República mejor se aplique en tratar de buscar que bajen los productos de la canasta básica, porque todo está muy caro.

“La reunión del domingo pasado en el Zócalo fue un éxito y también fue un éxito en Sinaloa, aquí en Mazatlán, en Mochis, en Guasave, en Guamúchil, en Culiacán y en otras ciudades del mundo y le causó escozor a Morena y a López Obrador y tanto es el temor que tienen que ya están llamando a otra marcha ellos el 18 de marzo, de ese tamaño es el miedo que tiene López Obrador de perder la elección presidencial el 2024”, continuó.

“Incluso ayer se filtró por algunos medios que citó a muchos gobernadores en Palacio Nacional para pedirles que en la marcha del 18 de marzo, que están organizando de ya, pues obviamente que vuelvan a acarrear gente, entonces esa marcha será llevada a cabo por gente que tiene intereses en el Gobierno y una marcha para apoyar al Gobierno, una marcha entre ellos, muy diferente a la marcha, a la concentración que hicieron las ciudadanas y ciudadanos el domingo pasado”, añadió.

La concentración del pasado domingo fue un evento donde no hubo acarreados, donde no se dio dinero, donde no se dio dinero, si no que fue un acto ciudadano donde la gente por su propio pie llegó al Zócalo y a las diferentes concentraciones que se hicieron en todo el País para defender con todas las fuerzas al INE, por eso desde Movimiento Ciudadano se felicita a todas las mujeres y hombres que participaron en ellas, reiteró Torres Félix.