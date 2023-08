El presidente de Coparmex Mazatlán señaló que tienen dos meses insistiendo en que se presenten las opciones de terrenos en donde se pudiera construir la nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero el Gobierno Municipal sigue sin dar respuesta.

“Necesitamos que la autoridad municipal actúe más responsablemente y les voy a poner un caso, el caso del terreno para el hospital nuevo del Seguro Social; tenemos dos meses insistiendo en que se presenten las opciones, no se están presentando”, declaró.

Dijo que lo que les corresponde a ellos como organismo empresarial, en conjunto con la sociedad civil, es insistir hasta que se resuelva el tema, ya que Mazatlán no puede darse el lujo de perder esa inversión.

”A mí me hubiera gustado que el Gobierno municipal hubiera actuado con más responsabilidad de la que está actuando, no podemos darnos el lujo de perder una inversión de, si no me equivoco, son como mil millones de pesos, eso lo podemos traer a Mazatlán”, manifestó.

”Ocupamos ofrecerle al Seguro Social opciones de dónde poder colocarlo y no lo estamos haciendo, ha pasado un mes, han pasado dos meses, vamos por el tercer mes, entre más nos tardemos menos posibilidades tenemos de anotarnos en los primeros lugares de la lista”, sentenció.

La sociedad civil y los empresarios deben recordar a la autoridad los temas pendientes que se deben retomar, solucionar e insistir para que las cosas se hagan; si no se hace, lo que pudiera pasar en tres años se está ampliando a seis o más, afirmó el presidente de Coparmex Mazatlán.

Este proyecto que ha sido apoyado por Martín Ochoa, Secretario de Sedectur, está atorado en la oficina de Presidencia desde hace más de dos meses, ya que no se han dado las opciones de terrenos que pudieran ser donados, dijo Fernando Valdez.

”Necesitamos que (Gobierno Municipal) done un terreno de cinco hectáreas al Seguro Social para que el Seguro Social empiece a proyectar el nuevo hospital”, dijo.

Este hospital sería un poco más pequeño que el Hospital General de Zona 3, más conocido como Seguro Nuevo, contaría con 140 camas, por lo que vendría a eficientar el sistema de salud del municipio, explicó.

”Es un hospital como el Hospital de Zona 3, en ese tenemos 184 camas, el que se tiene presupuestado es uno de 140 camas, casi tan grande como ese”, detalló.

”No podemos ir por una clínica como la que tenemos en Prados del Sol, eso ayuda indiscutiblemente, pero ocupamos un hospital con 140 camas más 180 que tenemos aquí, tendríamos 340 camas para Mazatlán”, detalló.

Por el crecimiento que está teniendo Mazatlán, la ubicación ideal sería en la zona norte y el tiempo ideal es ahora, pues en tiempo de campañas electorales todo queda en promesas.

”Este es el año, el año que entra les vas a pedir que llueva de arriba para abajo y te van a decir que sí, en este año tenemos que amarrar proyectos importantes para Mazatlán”, dijo el titular de Coparmex Mazatlán.