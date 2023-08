Que los apagones que se presentan en Mazatlán sean atendidos con prontitud y eficiencia es la solicitud que hizo el presidente de Coparmex Mazatlán, Fernado Valdez Solano, a la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad.

”Lo que nosotros estamos solicitando es que sean atendidos con prontitud y eficiencia, ese es el tema; el tema es trabajar coordinados y ver con la Superintendencia de Comisión Federal de Electricidad para que atiendan las necesidades del sector empresarial”, dijo.

Las situaciones climatológicas adversas se seguirán presentando, señaló Valdez Solano, pero es necesario que la CFE asuma que cualquier equipo que se coloque para brindar el suministro de energía eléctrica a la ciudadanía requiere de mantenimiento.

”El tema es mantenimiento, no podemos pensar poner un poste y ese va a estar por los siglos de los siglos bien, tiene que estar en mantenimiento, si hay una rama, si hay un choque, se tiene que atender, si no logramos eso, no ocupamos ni los vientos ni las lluvias, ocupamos nada más que una rama afecte el cable y tengamos un apagón”, dijo.

Lo triste del caso es que los apagones terminan afectando a muchas personas, en colonias o sectores completos, señaló el titular de Coparmex Mazatlán.

”No necesitamos esperar las quejas, necesitamos llegar a un buen acuerdo en donde se dé el mantenimiento”, afirmó.

Dijo que es necesario ser previsores en el tema, elaborando un programa de mantenimiento.

”El planteamiento son esas dos cosas; número uno, la atención prioritaria para los casos de situaciones especiales y el más importante diría yo, el establecer un programa de mantenimiento”, añadió.

”La pandemia nos afectó la operación de muchas empresas, sin embargo, ya pasó la pandemia, ya estamos a un año de que salimos de casa, entonces yo creo que ya tenemos que tener algo bien estructurado para cubrir esas necesidades y sobre todo esas eventualidades”, agregó.

La intercamaral se reunió la tarde de este martes para tomar acuerdos sobre este y otros temas, en donde acordaron buscar una reunión con el Superintendente de CFE, Ricardo Rochín, para analizar el problema y las posibles soluciones.

”Lo interesante es un programa a largo plazo, que podamos tener la responsabilidad de que las cosas se vayan haciendo, no esperar que falle sino prever y hacerlo antes”, declaró.