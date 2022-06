‘Hasta donde sé, el empresario ya quitó las demandas’, dijo Benítez Torres sobre Grupo ARHE

Ante el respaldo que manifestó públicamente el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán por las tres demandas que interpuso el Grupo Arhe en su contra, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que Édgar Augusto González Zataráin no ha tenido mayor apoyo que el que él mismo le ha dado y dijo que hasta donde sabe el empresario ya retiró dichas denuncias.

“Ya veo que se le ha dado mucha importancia, la verdad es que más apoyo del que yo le he dado no hay, a mí me preguntaron desde el primer día y les dije que yo estaba con todo, es más, yo le sugerí ir a platicar con el Gobernador a nombre mío en lo que yo sabía que pasaba y ahí están las cosas, vamos bien”, continuó Benítez Torres en entrevista este lunes.

“Hasta donde sé el empresario ya quitó las demandas, hasta donde sé, no me consta, voy a averiguarlo”.

Como se informó públicamente en su momento, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán dio a conocer que el Grupo Arhe presentó tres denuncias en su contra por las declaraciones que hizo de que además de cobrar los 141.8 millones de pesos por la demanda que ganó al Ayuntamiento por no permitirle construir en el 2012 una gasolinera en la Colonia Palos Prietos, más 23 millones de actualizaciones, pretenden cobrar 111 millones de pesos por intereses.

Ante esa situación el pasado fin de semana en el evento de banderazo de inicio de la rehabilitación de la Avenida Emilio Barragán, el Gobernador del estado dio respaldo a González Zataráin.

“Édgar Augusto, Édgar es mi amigo, te lo encargo Químico”, expresó Rocha Moya en ese evento que también fue encabezado por el Alcalde Benítez Torres.

Ante versiones de que hasta la semana pasada el Grupo Arhe no había presentado el desistimiento de la demanda para cobrar los 111 millones de pesos de intereses en un Tribunal de segunda instancia en Culiacán como lo anunció recientemente Benítez Torres, el Presidente Municipal expresó que verá esa situación, pero no cree que ese grupo empresarial se eche para atrás de lo que aseguró que retiraría la querella.



“Lo veo, lo veo yo, no creo que se hagan para atrás, no tienen por qué, finalmente los que quedan mal son ellos”, continuó Benítez Torres.