Rocha Moya ‘arropa’ a Édgar González, tras haber denunciado presiones de Grupo ARHE por caso Nafta

El Gobernador Rubén Rocha Moya respaldó al Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, de quien dijo es su amigo.

Esto, luego que el ex Alcalde de Rosario denunció presiones del Grupo ARHE ante Luis Guillermo Benítez Torres para que lo cesara de sus funciones.

“Édgar Augusto, Secretario, Édgar es mi amigo, te lo encargo Químico”, agregó Rubén Rocha Moya al saludar a regidores y funcionarios municipales en el banderazo de arranque de las obras de rehabilitación de la Avenida Emilio Barragán, en este puerto.

Durante la semana que hoy concluye el Secretario del Ayuntamiento dio a conocer que el Grupo ARHE presentó tres demandas en su contra por sus declaraciones recientes ante la demanda de ese grupo empresarial por cobrar 111 millones de pesos de intereses por los 141.8 millones de pesos que le ganó al Ayuntamiento porque no se le permitió a Nafta Lubricantes construir en el 2012 una gasolinera en la Colonia Palos Prietos.

Además, dijo que dicho grupo empresarial pidió su renuncia al Alcalde, lo que Benítez Torres ha negado y ha dicho que no tiene motivo para pedirle la renuncia a González Zataráin y respalda su trabajo.

Regidores del Ayuntamiento publicaron un desplegado de apoyo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

El propio González Zataráin agradeció públicamente en entrevista este apoyo a los regidores y expresó que eso lo anima a seguir con su labor.

“Yo le agradezco obviamente a los regidores y le agradezco a toda la ciudadanía, a la gente que me ha estado apoyando a través de las redes sociales, de manera personal a través de llamadas telefónicas que ha sido un apoyo contundente y la verdad es que me siento bien satisfecho y bien comprometido porque la reacción de la ciudadanía hacia mi persona ha sido muy favorable y saben, me conocen, saben lo que soy y saben de lo que soy capaz y de lo que no soy capaz”, enfatizó González Zataráin.

“Yo creo que la gente lo tiene claro, la mentira tiene patas cortas, eso se cae rápido y vanos a hacer que esto ocurra así, ...(el apoyo de regidores y ciudadanía) me da mucho ánimo para seguir en el cargo, me da mucho ánimo para seguir trabajando con la gente, me da mucho ánimo para no distraerme con este tema, por el bien de Mazatlán trabajar en los proyectos y en lo que más ocupa la gente, la ciudadanía”.