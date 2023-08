Tres denuncias más fueron presentadas contra ex funcionarios del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán ante la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado por algunos faltantes de equipo, con lo que ya suman 4 demandas, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Sí hay algunas que se interpusieron hará como un mes las últimas, creo que tres más, no sé sobre quién, porque sí me notificaron que habían hecho unos procedimientos en Cultura ante la Fiscalía, la parte Jurídica de Cultura quien se encarga de este procedimiento”, informó González Zataráin este viernes en atención a personal de medios de comunicación.

”Creo que una es por la falta de equipos que no se encontraron y por temas ahí de los procedimientos en algunos casos, por ejemplo, yo les explicaba ya hace algunos días hay mucha deuda, quedan como 14 millones de pesos de deuda, había más, ya se empezaron a pagar, se ha pagado bastante y sobre todo a los que estaban regulares en su procedimiento, que las compras se hicieron debidamente por el Comité debidamente y hay un procedimiento hecho”.

Agregó que en otros casos está solamente la factura, pero la culpa no la tiene el proveedor, que era lo que se decía anteriormente y está interviniendo la ASE y el Órgano Interno en las investigaciones.

En esos casos está demostrado que el proveedor cumplió, pero no se hizo el procedimiento correspondiente para el pago y si se le paga sin ese procedimiento es un problema, pero si no se le paga también es un problema porque puede demandar con justa razón, continuó.

”Entonces lo que estamos buscando es que la Auditoría nos ayude en ese tema, autorice, o el Órgano Interno de Control a pagar eso y que independientemente de no haber cumplido con los procesos los procedimientos de investigación sigan en una denuncia por omisión”, precisó el Alcalde.

Dijo no saber por qué figura delictiva fueron interpuestas estas tres denuncias nuevas por parte del área jurídica de dicha paramunicipal, pero es contra quien o quienes resulten responsables.

”Sí nos informan, sí estamos enterados, sí hay procedimientos, pero ellos llevan el procedimiento, por lo pronto son tres más que se interpusieron, ya había una y ya hay tres más, no sé (contra quien o quienes), la verdad no quiero dar nombres porque ya están registradas, sí van algunos (ex funcionarios), lo que pasa es que yo no puedo dar nombres porque entonces violaría el debido proceso porque ya están interpuestas”.

El Presidente Municipal reiteró que es probable que se sigan presentando más denuncias en el caso de dicho Instituto de Cultura porque primero se hacen los procedimientos de auditoría, para que se determine si existe o no probable responsabilidad.

”Hay que decirlo, también el temor de dar ese paso, algunos tienen miedo de estar en esas cosas (de presentar las denuncias), los funcionarios, no es tan fácil, ahí le hacen como que avanzan, como que no avanzan, los tiene que andar uno también empujando porque son cosas a nadie le gusta, a quién le gusta andar denunciando a otro, pero tampoco puedes ser omiso”, reiteró González Zataráin.