$!Herminia, desaparecida en Mazatlán, también es hija de una buscadora

Herminia Guadalupe Rivera Rendón, desaparecida desde el 19 de noviembre en Mazatlán junto a su amiga Teresa de Jesús Morales Ontiveros, es hija de una buscadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.
Anteriormente se dio a conocer que Herminia también es esposa de Rafael Covantes, un periodista del puerto que ha pedido la solidaridad de la población para localizarla.
Tras la desaparición de ambas mujeres, la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y, de acuerdo con las fichas, fueron vistas por última vez el 19 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Palos Prietos.
“Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, se indicó en las imágenes.
Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México externó su preocupación por la desaparición de mujeres en el País, y en particular de quienes realizan la labor de búsqueda, lo cual “refleja los riesgos diferenciados que enfrentan las defensoras”.
En ese sentido, exigieron la búsqueda inmediata de Herminia y Teresa con todos los recursos posibles y la activación efectiva del Protocolo Alba y demás mecanismos de protección.
Solicitaron la participación de sus familias y colectivos en cada etapa del proceso, y reiteraron la urgencia de incorporar el enfoque de género en todas las acciones de búsqueda, investigación y protección.
El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios también denunció los hechos, exigió su localización con vida y solicitó apoyo a quien pudiera tener información sobre el paradero de ambas mujeres.
Mazatlán se ha vuelto un foco rojo en cuanto a desapariciones en Sinaloa, entidad que, desde el 9 de septiembre de 2024, atraviesa una crisis de violencia e inseguridad debido a las disputas entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
Tan solo hasta el 5 de noviembre, la Fiscalía General del Estado tenía registro de 24 personas de 12 estados reportadas como desaparecidas en el puerto. Nueve de los casos corresponden a Durango, pero también hay de Coahuila, Chihuahua y Jalisco.
Algunos de los hechos más recientes son el de Edwin e Isaac, primos que salieron al parque y no volvieron; Carlos Emilio, quien fue visto por última vez en un bar; y el de María de los Ángeles, buscadora privada de la libertad fuera de su domicilio y frente a su familia.