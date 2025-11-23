$!Herminia, desaparecida en Mazatlán, también es hija de una buscadora

Herminia Guadalupe Rivera Rendón, desaparecida desde el 19 de noviembre en Mazatlán junto a su amiga Teresa de Jesús Morales Ontiveros, es hija de una buscadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México. Anteriormente se dio a conocer que Herminia también es esposa de Rafael Covantes, un periodista del puerto que ha pedido la solidaridad de la población para localizarla. Tras la desaparición de ambas mujeres, la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y, de acuerdo con las fichas, fueron vistas por última vez el 19 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Palos Prietos. “Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, se indicó en las imágenes.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México externó su preocupación por la desaparición de mujeres en el País, y en particular de quienes realizan la labor de búsqueda, lo cual “refleja los riesgos diferenciados que enfrentan las defensoras”. En ese sentido, exigieron la búsqueda inmediata de Herminia y Teresa con todos los recursos posibles y la activación efectiva del Protocolo Alba y demás mecanismos de protección. Solicitaron la participación de sus familias y colectivos en cada etapa del proceso, y reiteraron la urgencia de incorporar el enfoque de género en todas las acciones de búsqueda, investigación y protección. El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios también denunció los hechos, exigió su localización con vida y solicitó apoyo a quien pudiera tener información sobre el paradero de ambas mujeres.