Hospital General de Mazatlán registra más de 14 días sin pacientes Covid

El Hospital General de Mazatlán registra más de 14 días sin pacientes internados por Covid-19, informó Carlos Leonel Verdugo Hernández, director del nosocomio estatal.

El médico sostuvo que los casos de Covid-19 han ido a la baja en Mazatlán, y que si bien han atendido algunas enfermedades respiratorias, no han sido debido a la pandemia.

“Lo que se comenta del aumento en la demanda de consulta, o el aumento de casos, sí se han presentado enfermedades respiratorias debido a los cambios del clima, debido a que todo se conjuga, fíjese que no, no hemos tenido aumento significativo, sí han llegado situaciones de consulta, pero no es un número significativo”, manifestó.

“La semana pasada nos llegaron dos, pero Covid ahorita no tenemos ningún paciente internado, tenemos 14-16 días sin tener pacientes internados del área Covid, entonces a raíz de esto nosotros ya hicimos el convertimiento del hospital, ya el segundo nivel, que era el que teníamos, como lo dije en reiteradas ocasiones para camas Covid con 39 camas, ya está ahorita operando normalmente, se hicieron algunos ajustes y pacientes se subieron ahí”, agregó.

Debido a la poca cantidad de personas recibidas, Verdugo Hernández reiteró que se reconvirtió el hospital como estaba normalmente, y solo dejaron 12 camas Covid por si llegan a necesitarse.

“Aun así nos quedamos con 12 camas del área de urgencias en ‘stand by’, para si se presentaran casos, y las camas están equipadas con lo necesario para atender enfermedades respiratorias”, indicó.