Reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional ha ayudado en este proyecto tan importante cumpliendo en tiempo, en presupuesto, pues la disciplina es algo que caracteriza a las Fuerzas Armadas, pero lo más importante es que han ayudado pues no se hubiera podido con otras empresas.

”A la fecha llevamos ya cerca de 2 mil 400 sucursales terminadas en todos los rincones del país, he tenido el privilegio de recorrer varias de estas sucursales, visitado muchos estados y son lugares a los que nadie hubiera llegado, donde las empresas hubieran incumplido”.

”El Banco del Bienestar va contar con más de 3 mil sucursales, se están construyendo 2 mil 744 sucursales como estas con el apoyo de los ingenieros militares, hoy aquí representados por mi coronel Bravo, lo quiero destacar porque si no fuera por su apoyo no tendríamos estas sucursales”, añadió Torres Rosas en su mensaje en el evento realizado en la nueva sucursal del Banco del Bienestar en la calle Ángel Flores, de la Colonia La Sirena.

Informó que ahora lo que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pide es que todas las sucursales funcionen como un centro integrador.

”Eso quiere decir que aquí va ser un punto de encuentro donde van a ser atendidos, escuchados, si tienen dudas con respecto a cualquier programa, si una tarjeta que tienen no ha recibido el apoyo, si se perdió, si la tienen que reponer, que ustedes sepan que aquí va ser el lugar donde van a ser escuchados y atendidos”, recalcó el funcionario federal en su mensaje ante beneficiarios y funcionarios federales y municipales.

”Con ese propósito se va conformar un Comité de Programas conformado por compañeras, compañeros que trabajan en los distintos programas que aplican aquí en la región, el compromiso va ser estar aquí presentes permanentemente, que el día que ustedes vengan sepan que aquí van a ser escuchados, van a ser atendidos y también pedirles que nos digan si hay ciertas cosas que debamos corregir ya sea de los programas o de la sucursal misma”.

Lo anterior, precisó, porque les queda bastante tiempo en esa función, pues hay quien dice que ya se van.

”Hay quienes dicen que ya nos vamos, inclusive se distraen, que ya están pensando en qué es lo que sigue, yo les diría primero que nos queda más de un año, más que suficiente tiempo para poder dejar el Banco trabajando a la perfección y cumplir con lo que nos corresponde a nosotros”, subrayó ante decenas de asistentes.

”Y segundo: para las y los compañeros de los programas que nos ayudan, que no se distraigan, no se vuelve a repetir el momento que estamos viviendo con el Presidente López Obrador, seguramente como se ha dicho habrá continuidad con cambio, pero estos momentos no se vuelven a repetir, entonces pedirles que trabajemos duro como lo han hecho todos estos años para poder consolidar todo el esfuerzo que se ha venido llevando a cabo”.