Ningún programa de apoyo del Gobierno Federal está condicionado en ningún sentido y al personal de Bienestar tampoco actúa a favor de la aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, manifestó el Coordinador de los Programas para el Bienestar, así como de los 32 delegados federales, Carlos Torres Rosas.

”Ningún programa del Gobierno Federal está condicionado en ningún sentido, los beneficiarios pueden gastar sus recursos en lo que ellos quieran, podemos decirles en qué consideramos que lo pueden utilizar, ya sea un apoyo de vivienda, un apoyo para producir el campo, ustedes seguramente han escuchado al Presidente decir a los estudiantes que si se quieren gastar las becas en las caguamas puede, no es lo que nosotros sugerimos, pero ningún programa está condicionado ni ese sentido ni mucho menos en el que tú planteas (en el sentido político)”, añadió Torres Rosas.

Añadió que muchos de estos programas ya son derechos, lo que no era antes.

Rechazó que el personal del Bienestar actúe a favor de la aspirante presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum.

”No, no, hemos dado la instrucción a los compañeros, justo lo mencioné ahorita diciéndoles que no nos distraigamos, mucho menos que eso es lo que se haga y pues totalmente que no”, recalcó Torres Rosas.

Subrayó que para evitar el uso de los programas sociales de manera política probablemente se hará lo que en años electorales anteriores que se han adelantado los pagos.

”En los últimos años se ha dispersado el equivalente de seis meses en tres, de esa manera no damos ningún pretexto ni ningún pie para ese tipo de cuestionamientos, el año que entra va representar un reto definitivamente si optamos por adelantar estos apoyos como probablemente el Presidente lo instruya porque será con todo el país, entonces estaríamos haciendo lo de seis meses en tres en todo el país y eso seguramente será un reto, pero lo podremos llevar a cabo”, expresó.

En un video que se difundió este jueves, el ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, acusó que están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar, en todo el país, a favor de la también aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

”Están utilizando a los delegados para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia”, manifestó Ebrard Casaubon en conferencia de prensa este día.

En su mensaje en la Colonia La Sirena en este puerto Torres Rosas dijo que hay quienes dicen que el actual Gobierno federal ya se va, inclusive se distraen y ya están pensando en qué es lo que sigue.

”Yo les diría primero que nos queda más de un año, más que suficiente tiempo para poder dejar el Banco (del Bienestar) trabajando a la perfección y cumplir con lo que nos corresponde a nosotros”, recalcó el funcionario federal.

”Y segundo: para las y los compañeros de los programas que nos ayudan, que no se distraigan, no se vuelve a repetir el momento que estamos viviendo con el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador, seguramente como se ha dicho habrá continuidad con cambio, pero estos momentos no se vuelven a repetir, entonces pedirles que trabajemos duro como lo han hecho todos estos años para poder consolidar todo el esfuerzo que se ha venido llevando a cabo”.