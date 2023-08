Gerardo Fernández Noroña aseguró que Marcelo Ebrard renunciará a Morena, para ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Señaló que las declaraciones de Ebrard, de presuntas irregularidades en el proceso interno de Morena, que beneficiaban a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum Pardo -ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México-, tenían un significado, y consideró que este era un tipo de anuncio respecto a la próxima salida del ex canciller, del movimiento que encabeza el Pesidente Andrés Manuel López Obrador.

”Lamento mucho, de verdad, de corazón, lamento mucho que mi compañero, Marcelo Ebrard, por simple ambición, esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es una declaración ya de perfilar su salida del movimiento. Se va a ir de candidato de Movimiento Desahuciado [Movimiento Ciudadano]”, agregó Fernández Noroña.

“Yo he sostenido durante todo este tiempo que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja, políticamente hablando”, indicó el legislador con licencia del PT.

Acusó que las acciones y declaraciones de Ebrard Casaubón eran actos de “enorme irresponsabilidad”, además de que se dijo incrédulo de que el también ex jefe de Gobierno de la capital de la República, denunciara irregularidades y desigualdades en el proceso a estas alturas de la contienda.

”Que en ese marco Marcelo plantee su ruptura, es un acto de enorme irresponsabilidad para un político de su talla, de su trayectoria, de su experiencia, es lamentable porque que no me diga que apenas vio las condiciones desiguales. O sea, si alguien ha tenido condiciones desiguales, ese soy yo”, insistió Fernández Noroña.

“Si alguien ha remado contra corriente, ese soy yo. Si alguien ha hecho campaña sin dinero, ese soy yo. Si alguien no tuvo una plataforma de lanzamiento poderosa, como la Cancillería, como la Secretaría de Gobernación [SEGOB], como la Jefatura de Gobierno, como el liderazgo del Senado, ese soy yo. Y no me he quejado de nada”, apuntó.

”Yo le hago un llamado a Marcelo a la serenidad, a la cabeza fría, a que piense todo lo que está en juego y a que reconozca, aunque no lo diga públicamente, que reconozca que equivocó el camino de su estrategia, su estrategia fue equivocada”, consideró.

”¿Tiene posibilidades Marcelo? Tenía todas, las acaba de desbarrancar ayer [16 de agosto de 2023]. Tenía todas, pero equivocó la estrategia a ver, sí, se tenía que decir y se dijo: chantaje, se llama chantaje lo que está haciendo, se llama chantaje”, abundó.

El aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación dijo que si Ebrard Casaubón se retiraba de la contienda y no se iba con ningún otro partido político, se lo reconocería, pero que no percibía que ese fuera a ser el camino del ex canciller.

”Va romper, lo dije desde un principio, va a romper. A mí me parece que está clarísimo que va a romper. Mandó a Pío López Obrador a decir cosas terribles, pueden algunas de esas críticas tener solidez, pero en estas condiciones entramos”, enfatizó Fernández Noroña.

Asimismo, el diputado federal con licencia aseguró que si Ebrard Casaubón fuera la persona que estuviera beneficiándose de los apoyos del aparato gubernamental, de los gobernadores y otros funcionarios militantes de Morena, él no diría nada, y que estaría cómodamente continuando con el proceso interno.

Por último, Fernández Noroña enfatizó que, desde su perspectiva, el único resultado que a Ebrard Casaubón le parecía adecuado era que se hiciera la encuesta de Morena y que el resultado fuera favorable a su aspiraciones, y si no fuera así, dijo que el ex canciller diría que el resultado no era correcto. “Si no es él, la patria no se salva”, finalizó.

EBRARD CANCELA GIRA POR CAMPECHE

Por su parte, Ebrard Casaubón canceló la gira que tenía prevista en Campeche, para estar pendiente del sorteo que realizaría en la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para la designación de las cuatro empresas que aplicarán la encuesta nacional para definir al titular de la Coordinación de Defensa de la Transformación.

En un video dirigido a sus simpatizantes, el ex funcionario federal dijo que buscaría otra ocasión para visitar dicha entidad.

“Yo sé que me habría encantado saludarles, abrazarles, hay mucho cariño, mucho afecto, mi gratitud siempre, pero si no cuido la encuesta, me van ustedes a decir: ¿por qué no la cuidaste? Ahorita es cuando hay que hacerlo”, dijo.

Ebrard Casaubón resaltó que estaba insistiendo en que se respetara el proceso interno de Morena “y que no haya acarreos, brigadeo, ofertas o amenazas. Entonces acá vamos a estar en la batana y nos vemos pronto”. Sin dar más detalles, también señaló que tenía otra “cita importante, relativa a lo mismo [el sorteo]”.