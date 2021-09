En tanto que el capitán del barco “Jalili I”, Mario Castro, dijo que esta semana se ve ya más movimiento en los muelles del Parque Industrial en mención porque se aproximan las fechas de inicio de capturas de camarón.

“Como que se ve ya más movimiento porque también ya las fechas se aproximan, ya tenemos varios años siendo como a mediados de septiembre, ahorita se corren rumores y salen fechas, pero no hemos hecho caso porque no es oficial, no ha habido una junta por parte del Inapesca (Instituto Nacional de Pesca), entonces se corre que el 24 y que el 14 las pangas, otros que el 25, no sabemos a ciencia cierta, lo que sí es que tenemos que tener listos los barcos”, continuó Mario Castro.

Por su parte el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga, dijo que es hasta el momento no se ha definido si se les dará o no subsidio al diésel marino y ya el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró el domingo pasado que no va haber más apoyo al sector pesquero que el que se da a través de Bienpesca.