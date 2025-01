$!Incremento en pasaje de camiones urbanos de Mazatlán sería duro golpe a la economía: usuarios

El joven Eder opinó que no tiene caso quejarse por los aumentos, pues los transportes urbanos son el único medio que la gente de bajos recursos tiene para moverse. En tanto, Enrique comentó que no estaba enterado del posible incremento, aunque siente que subir a 15 pesos sería demasiado para las personas.

Mientras que una señora no estuvo de acuerdo en el aumento que se está manejando por redes: “Se me hace mal, porque dicen que van a subir a 15 pesos, y pues es mucho, la verdad”.

ESTUDIANTES QUE TRABAJAN SERÍAN LOS MÁS AFECTADOS

Otra joven mazatleca que prefirió mantenerse anónima, declaró que el aumentar los precios de los camiones en gran cantidad no beneficiaria a estudiantes como ella que además trabajan, ya que suelen pagar varios transportes al día.

“A mí sí me afecta porque yo soy estudiante y además trabajo, entonces tomo varios camiones al día, e imaginaré gastar 50 pesos, pues sería algo muy duro para la economía. En mi caso no he tenido problemas con los conductores, pero si he visto que mucha gente se queja de que a veces van muy llenos”, dijo.