Se trabaja en las líneas diplomática y técnica para evitar un embargo al camarón mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos por los señalamientos de un mal uso de excluidores de tortuga, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra Batista.

Manifestó que México fue de los primeros países que adoptaron sistemas de excluidores de tortugas y de peces, eso no está a discusión, el grave problema fue que el reporte viene de que la autoridad mexicana no está haciendo su trabajo, pues como armadores cumplen con su obligación de poner los excluidores de tortugas, de pagar por la instalación y certificación de los mismos, pero en altamar es el patrón del barco el que manda, y se les da instrucciones de que no sean sujetos a infracciones de ninguna índole.

“Sin embargo, las cosas sucedieron en función de que se infirió, se sospechó que se hacían mal uso de excluidores, no porque no hayan traído excluidores, sino porque para juicio de los inspectores de Estados Unidos se estaba haciendo algún tipo de mal uso de ellos en términos de acomodo, inclinación, etcétera, por eso se hacen los cursos año tras año, para los rederos y los patrones de barcos involucrarlos y que sean más conscientes del tema”, dijo Becerra Batista en entrevista.

“El problema ya está y se está manejando en dos vertientes, en dos líneas de acción, una, que es la línea diplomática, que es la que se está manejando a un alto nivel, recientemente se tuvo comunicación con el embajador Moctezuma (Esteban Moctezuma), embajador de México en Estados Unidos y ya se están tomando cartas en el asunto en ese sentido, se va enviar un documento al Departamento de Estado para que pueda de alguna manera evaluar el historial que México tiene en materia de cumplimiento, a eso estamos apelando”.

Y donde hay responsabilidad del gobierno mexicano en sus compromisos de inspección y vigilancia, sí lo hay porque se relajó todo lo que es inspección y vigilancia, pero se sigue trabajando de la mano.

“La otra línea es la técnica, lo que no se hizo el año pasado lo estamos haciendo hoy de la mano de la autoridad en materia pesquera, que son los cursos de capacitación, los cursos ya están, ya se llevaron a cabo y hay un programa a nivel nacional, esto en breve se cumplirá con esa parte”.

Recordó que con el anterior Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, las cosas se estancaron totalmente y sí hay una responsabilidad de parte de ellos.

“Las sanciones también deben verse reflejadas en la parte técnica porque no puede ser que no haya sanciones, tiene que haber ese tipo de sanciones para que el gobierno de Estados Unidos vea que el gobierno mexicano está comprometido”, recalcó.

Además, dijo que en la línea de la parte técnica en que se atiende este problema se está solicitando se haga un adendum al despacho vía la pesca para que el capitán o patrón del barco se comprometa y sea sujeto de sanciones de manera directa, de tal manera que si incurre en una situación de esta naturaleza, de no utilizar como deben ser los excluidores de tortuga, no se pueda embarcar durante un año o las sanciones que ya vienen en la Ley de Pesca, que contemplan sanciones para el capitán del barco.

“Porque no olvidemos que el capitán manda afuera, él es el que tiene que hacer cumplir la ley y que se cumplan todos los mandatos en todas las materias, entonces esas son las dos líneas que estamos trabajando, se está proponiendo una comitiva de alto nivel para que vaya a Washington donde pedimos nosotros como sector que se nos incluyera para ir a dar la cara, para decir aquí estamos y seguimos con el compromiso que hemos hecho desde hace 27 años, seguir en esta misma línea de la conservación de estas especies”, subrayó.