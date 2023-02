“Antes siempre me había gustado, desde secundaria iba a cursos de repostería ahí en la (Escuela de Artes y Oficios Felton) y desde chica he tenido bastante inclinación, pero ya un poquito más formalmente entré a estudiar y ya lo luego hice prácticas en varios lugares del mundo y luego me vine para acá”, recordó la chef propietaria del restaurante Nao Kitchen Bar.

“Mi papá todo el tiempo trabajó en hoteles entonces siempre tuve esa (inquietud), nos tocó comer como que en muchos lados y así, entonces siempre tuve esa inclinación”, reiteró Lizárraga Osuna.

Manifestó que veía a los chef trabajar y con eso se empezó a decidir por esta labor de la cocina.

“Veía a los chefs trabajar y todo eso, entonces ya con eso me empecé a orillar por ahí y mi papá me quería asustar de que no me dedicara a eso porque es muy pesado y me metió a prácticas cuando iba a la prepa y logró en efecto contrario, fueron las mejores vacaciones, (dije) me quiero dedicar totalmente a esto, mi papá dijo, bueno, ya estás advertida y ya me dejó ser”.