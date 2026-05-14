Invertirá Gobierno de Mazatlán más de $2 millones en rehabilitación del Parque Ciudades Hermanas

MAZATLÁN._ Más de 2 millones de pesos está invirtiendo el Gobierno de Mazatlán para renovar el Parque Ciudades Hermanas, el cual será sede de la Fiesta Mundialista.

A menos de un mes de que inicie la justa deportiva, las máquinas del Ayuntamiento retiraron los juegos oxidados, letras y plantas para instalar nuevos, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Esto también luego de que la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que en el parque se realizará todo un montaje para el concierto del artista invitado al festejo, Guaynaa, y se tendría que mejorar sus condiciones para antes del 11 de junio.

“Estamos rehabilitando el Parque Ciudades Hermanas, es una obra que fue muy pedida por la gente. Se está haciendo cambio de los jueguitos infantiles que se tienen ahí, están muy dañados, por los que se van a quitar los que están actualmente y vamos a poner un set nuevo de juegos”, comentó la Alcaldesa.

“Los tótems donde están los nombres de ciudades hermanas también van a ser retirados y van a ser colocados unos nuevos de concreto respetando la arquitectura de los planos originales”.

Palacios Domínguez dijo que también se rehabilitará las fuentes danzantes que lucen deteriorados mecanismos de acción, además de plantar nueva vegetación.

“Vamos a estar también embelleciendo con vegetación para que se vea más bonito; también vamos a instalar pasto. Entonces esto siempre, y quiero ser muy clara, respetando la arquitectura original del Parque Ciudades Hermanas”.

Es un lugar que es emblemático, señaló la Presidenta Municipal, por lo que van a invertirle alrededor de 2 millones de pesos para recuperar su uso.

“Es un lugar muy concurrido por los mazatlecos y se pretende que siga siendo del disfrute de las familias de Mazatlán y de los turistas, entonces vamos a darle su rehabilitación. Ya comenzaron, son alrededor de 2 millones de pesos lo que se va a invertir”.

La Presidenta Municipal destacó que empresarios locales le están realizando donativos como palmeras y bancas.

“Quiero destacar que hay participación de empresarios que se han acercado a querer apoyar, como por ejemplo con la donación de 40 palmeras. Otros más que nos van a donar algún tipo de plantas de ornato y algunas más que se suman para implementar bancas, por ejemplo”, indicó.

Se estima que los trabajos queden listos antes del 13 de junio, fecha de la Fiesta del Mundial con la cual Mazatlán se subirá a la celebración futbolera que vivirá el País.

“Ya era muy necesario, ya habíamos hecho una primera intervención de pintura, de mantenimiento, pero dadas las circunstancias que ya no era posible el reparar sobre todo los juegos infantiles, pues fue que determinamos hacer esta obra integral para que lo disfruten todos los mazatecos. Va a ser lista, tiene que estar lista en un mes más. Ahorita ya se empezó a hacer todas las reparaciones, van a empezar a ver que hay maquinaria, van a empezar a ver personas trabajando y vamos a estar listos para que se realicen algunos eventos que ya están programados”.

Palacios Domínguez adelantó que después de la remodelación se regulará el uso del parque para preservar la condiciones del lugar desde su creación.

“Por supuesto, estamos abiertos a escuchar a la gente de cómo les gustaría más que se utilizara. Mucha gente nos decía que en este lugar anteriormente hacían muchos pícnics con la familia, que el pasto que estaba originalmente se utilizaba mucho para ir a descansar y pues precisamente queremos mantener los colores originales, que es un color concreto que vamos a rehabilitar”, apuntó.

En cuanto a los baños y todas las amenidades que tiene, solamente lo que son las estructuras de fierro que ya están muy deterioradas son las que van a retirarse y van a ser sustituidos con un nuevo proyecto, que aún no se ha dado a conocer públicamente.