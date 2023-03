Además del proceso que se le sigue por las luminarias y la compra de vehículos al ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, está el caso de cerca de 800 millones de pesos de recursos federales presuntamente mal aplicados, tiene un artero de demandas y dos solicitudes de juicios políticos en revisión, informó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.

“Ahorita se trata de los 60 millones de pesos, pero falta todavía por ahí alrededor de 800 millones de pesos pendientes y todavía más tenemos ahí en el Congreso arteros de denuncias ciudadanas de Mazatlán donde hay dos juicios políticos en proceso contra del [ex] Presidente Municipal de Mazatlán”, añadió el Diputado.

“Estamos en eso como Congreso y les decimos claro, no va quedar guardado eso, está en proceso y esperemos que en Sinaloa con la voluntad del Gobernador y con la voluntad del Congreso se viva efectivamente un estado de Derecho que todos queremos y que todos activamos a que haya Derecho, aplicarse el estado de Derecho y justicia en todos los aspectos, particularmente en la función pública que estamos obligados todos”.

Durante su participación en el Diálogo Legislativo con Organismos Empresariales y Sectores Productivos de Mazatlán y el Sur de Sinaloa este viernes, enfatizó que hay decisión del Gobierno del Estado a través del Gobernador Rubén Rocha Moya y del Poder Legislativo de ir hasta las últimas consecuencias en materia de aplicación de recursos y la desviación de recursos y la corrupción en la aplicación de los mismos se castigue y que se vea con hechos, no con palabras.

“En esa materia, el Congreso del Estado retiró en juicio político al Presidente Municipal de Culiacán (Jesús Estrada Ferreiro), lo decidimos, lo hicimos, y el de Mazatlán (Benítez Torres) está en proceso y no se va a detener este proceso, no se trata de un juego, se trata de recursos públicos que el pueblo aporta y estamos obligados a que se aplique la ley y que ya no exista ese manto de impunidad o de desconfianza social en donde dice no pasa nada”, reiteró el legislador local.

“Ahí se van a arriesgar y ahí queda entre ellos, en la bolita quedó, no pasa nada, ocupamos como Cámara de Diputados, pero como sociedad ocupamos empujar para que las cosas sucedan, que sí pasen, que se respete la ley, que haya un estado de Derecho; por eso yo les digo, ahorita los juicios en el caso del Presidente Municipal de Culiacán y especialmente en Mazatlán, que por cierto ya merece presidentes municipales y autoridades dignas”.

Dijo que se requiere autoridades que representen lo que Mazatlán es porque es una economía activa en turismo, en cultura, el desarrollo, en desarrollo inmobiliario, económico, es la cara de Sinaloa para México y el mundo.

“Mazatlán representa una reserva cultural, política como ciudad y como ciudadanos y merece autoridades también dignas con nivel, con presencia, con respeto, con respeto a los ciudadanos y con respeto a la ley y que se apliquen los recursos como debe ser, que no sea libremente”, reiteró.

“Ahí los regidores, ahí los diputados, ahí los representantes populares tenemos que tener mano dura y estamos empujando en esa dirección”, dijo.

Dijo que los procesos que tiene actualmente Benítez Torres y otros ex funcionarios municipales de Mazatlán es por la adquisición de luminarias por adjudicación directa y por la compra de vehículos para una rifa, pero la Auditoría Superior de la Federación también tiene observaciones por cerca de 800 millones de pesos de recursos federales.

“Por parte de la Auditoría Superior del Estado se han hecho auditorías específicas en torno a la empresa Azteca Lighting que es la que hizo un contrato con la administración municipal para llevar a cabo un procedimiento de instalación de lámparas donde hubo muchas denuncias públicas, hubo denuncias ciudadanas en las cuales derivaron a que la Fiscalía abra una carpeta de investigación, por ello es que el ex Alcalde, que también fue Secretario de Turismo, ahorita está sin fuero para poder llevar ese proceso legal”, continuó el Legislador Marco Antonio Zazueta.

“Pero a lo que se refiere con los 800 millones de pesos es la Auditoría Superior de la Federación la que tiene esas observaciones por todo lo que vienen siendo montos de recursos federales mal aplicados que hicieron en la administración de Luis Guillermo Benítez Torres”, dijo.

Precisó que será en su momento si la ASF determina poner una denuncia al respecto ante la Fiscalía General de la Federación por estos montos.

El legislador Chávez Chávez también manifestó que las dos solicitudes de juicios políticos en contra de Benítez Torres están en la Comisión de Puntos Constitucionales que él preside, están en proceso, en revisión.