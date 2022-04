Jefe policiaco de Mazatlán niega ‘regalar’ ascensos en la SSPM

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, rechazó otorgar ascensos sin notificarlos al Ayuntamiento, y dijo que en el caso de un desalojo reciente, sí actuó respetando los derechos humanos.

Recalcó que no hay nada qué investigar en su contra porque siempre ha actuado dentro de la ley.

“No, yo no doy ascensos, yo no estoy facultado para dar ascensos, el Órgano Interno de Control sabe bien eso, yo no estoy con esa facultad para dar ascensos, el facultado ahí es el Presidente Municipal, mi firma es como de visto, pero yo no puedo dar esos ascensos, tampoco puedo dar recomendaciones”, añadió Alfaro Gaxiola en entrevista la mañana de este viernes.

El martes el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres manifestó públicamente que le envió un oficio al titular de la SSPM reprobándole su falta de actuación en un desalojo de dos particulares en el Fraccionamiento Hacienda del Valle, donde se presentaron hechos de violencia y aunque se pidió apoyo a Alfaro Gaxiola que estaba presente, no actuó para parar esa situación, no cumplió con su obligación.

Al día siguiente el Presidente Municipal también dio a conocer públicamente que le había pedido a Alfaro Gaxiola dar ascensos a los elementos que nunca se les había tomado en cuenta y que son mayores de edad, pero en lugar de ello se los otorgó a su hija, su yerno y familiares.

Este viernes del Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, también manifestó que hay al menos 23 denuncias de presunta venta de grados en la SSPM por los cuales se cobraban entre 50 mil y 80 mil pesos.

“Ahí sí les voy a pedir respeto por mi familia, por mi hija, mi hija es una policía que decidió seguir mi carrera, ella cuando yo empecé como director (de la Policía Municipal) ella ya estaba en las filas de la Academia (de Policía), ella no ingresó cuando yo estaba (de director, antes de ser Secretario de Seguridad), ella ingresó mucho más antes y tiene su academia, tiene sus estudios y es policía de Tránsito de carrera”, recalcó Alfaro Gaxiola.

“Su esposo de ella, ellos se conocieron ahí mismo en la Academia, ellos se conocieron y ahí mismo se casaron, que es mi yerno y mi hija, no (no les di ningún ascenso), ellos están ahí en la Academia desde antes que yo agarrara la Dirección, es más ya eran cadetes”.

Con relación al desalojo realizado en el Fraccionamiento Hacienda del Valle, dio a conocer que el jurídico de la SSPM ya contestó, de ello ya tiene copia el Presidente Municipal, el Órgano Interno de Control, el Secretario del Ayuntamiento, regidores, Asuntos Internos en donde sí se actuó, pero no se van a violentar los derechos humanos.

“Sí se actuó, pero no vamos a violentar los derechos humanos que esos son los que nos pueden llamar más la atención a nosotros, como servidores públicos no podemos alterar los derechos humanos de los ciudadanos y de ninguna persona” , subrayó el titular de la SSPM.



- ¿Usted considera que se actuó como debería hacerse?

- Se actuó, ya que los actuarios decidieron retirarse no volvieron en su momento, si en ese momento hubiera girado otra orden el Juez para volver a desalojar, se desalojaron 23 viviendas, las cuales se le entregaron al Actuario, pero ahí si ya regresaron las personas pues ya nosotros no podemos violentar los derechos humanos de ellos.



Recalcó que él sigue trabajando como titular de la SSPM como desde el primer día, tuvo dos reuniones en Culiacán, está convocado a un encuentro en el Salón de Gobernadores.

“Por teléfono diario le comunico las estadísticas, todo lo que es oficial, ...es que no hay nada que investigar porque yo no estoy haciendo cosas, yo siempre estoy adentro de la ley y siempre he estado adentro de la ley”, recalcó Alfaro Gaxiola.

También expresó que el Órgano Interno de Control ya tiene conocimiento de la presunta venta de ascensos y él mismo le expuso que le falsificaron su firma.

“Ya tiene conocimiento el Órgano Interno sobre eso, yo mismo le puse a quiénes nos falsificaron nuestras firmas y ya tiene el Órgano Interno, yo siempre estoy adentro de la ley, no sabría decirle (cuántas firmas se falsificaron), eso ya lo investigará el Órgano Interno”, dijo.



- ¿Se falsificaron firmas para ascensos?

- Al parecer así es porque aparece mi firma y aparece la firma de nuestro Presidente Municipal.

El titular de la SSPM reiteró que será el Órgano Interno de Control el que determinará lo que tenga a bien.

También manifestó que él no le quitaron nada porque él no tiene nada que ver con la Comisión de Honor y Justicia de la corporación preventiva, a la que el jueves se aprobó otorgarle autonomía, pues es una instancia autónoma y él nunca fue juez y parte.