Ante la posible llegada de “Pamela” como huracán a Mazatlán, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ya está tomando acciones para prevenir afectaciones similares a las que hubo con el huracán Nora, aunque no hay garantías de que estas no sucedan, señaló Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente de la paramunicipal.

El funcionario detalló que no hay certeza de que “Pamela” impacte a Mazatlán, pero es necesario realizar trabajos para que no ocurra lo mismo con ‘Nora’, ciclón que dejó sin agua potable a cientos de colonias del Puerto por casi 15 días.

“Nosotros ya estamos preparados, hoy amanecimos con una reunión a las ocho de la mañana, por la cuestión del llámese tormenta o ciclón, ‘Pamela’, que estamos próximos a que toque tierra, se dice que puede ser Mazatlán, se dice que puede ser la Cruz, mientras son peras o son manzanas, nosotros nos estamos previniendo”, expresó.

“Estar salvaguardando las plantas de los Horcones y la Miravalles, y lo que son todos los cárcamos, nos estamos preparando en tiempo y forma, ya todas las cuadrillas y toda la gerencia de operaciones está lista para cualquier eventualidad que pudiera suceder”, añadió.

“El tema del canal, ya ahorita lo abrimos también, nosotros nos vamos a prevenir en este caso, la vez pasada no nos prevenimos con el tema de cerrar las compuertas en Siqueros y en todos los desfogues, para que no haya exceso de agua, y no vaya a pasar lo de la última vez, comentarles también, muy importante decirlo, ese canal no está a cargo de Jumapam, está a cargo de Conagua”, añadió.

-¿Se pudo haber evitado lo que pasó el mes pasado en Mazatlán?

“Se puede decir que sí, estaba cerrado un pluvial muy importante que ahora está abierto, se debieron haber cerrado las compuertas de Siqueros y haber abierto desfogues, eso ayuda pero a ciencia cierta, de que no hubiera pasado, no sabemos”.

El gerente general aceptó que tal vez pudo evitarse las afectaciones que se presentaron cuando impactó Nora a Mazatlán, sin embargo ni preparándose se puede garantizar que no habrá daños y contratiempos para la paramunicipal., misma que estará empleando a 400 elementos para que estén alerta por si llegan a ser necesitados.

“Con la naturaleza no se juega, yo que fui marino y viví ciclones es muy difícil predecir, porque con la naturaleza no se juega, hay que tenerle mucho respeto, y decir que no va a pasar nada, es difícil, vamos a ver con cuánto viento entra, cuánta lluvia, es un meteoro que viene muy diferente a Nora”, explicó.

“Las condiciones climatológicas son otras, y las incidencias sobre tormentas y ciclones, la temperatura y las condiciones de mes, y día, cambian rotundamente; recordarles que Olivia fue en el mes de octubre, de los más crudos de los ciclones en Mazatlán, y ahorita estamos en octubre, no me gusta mucho el calor que está haciendo, ese es un factor determinante, pero pues vamos a esperar, todo puede cambiar”, añadió.