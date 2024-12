“Las presas de Sinaloa tienen abastecimiento tanto para las ciudades como para el campo, las presas albergan el 94 por ciento del agua concesionada para Sinaloa, si la agricultura no hace un esfuerzo significativo por reducir, por ser más eficiente en su consumo de agua, es agua que las ciudades no van a tener”, añadió Guido Sánchez.

Las presas almacenan el 94 por ciento del agua concesionada para Sinaloa y si la agricultura no reduce su consumo de este líquido, es agua que no tendrán las ciudades, advirtió la directora general de Conselva, Costas y Comunidades, Sandra Guido.

“Entonces hemos estado insistiendo mucho sobre que esto no es un problema que luego va a pasar, estamos ante el nuevo clima, tenemos que adaptarnos a él y en este sentido, para evitar que nosotros en el sur de Sinaloa con una presa (Picachos) que ya tiene 14 años y con una nueva presa, Santa María, recién inaugurada, nos vemos en esta situación, tenemos la gran oportunidad de empezar bien, de empezar con un manejo del agua acorde a la nueva realidad que tenemos.

En conferencia de prensa dentro del Foro de Seguridad Hídrica para Distritos de Riego “Hacia un modelo de gestión integral del agua en Sinaloa”, que se realiza este viernes en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada, de Mazatlán, organizado por Conselva y la Fundación Río Arronte, agregó que en el sur de Sinaloa no se ha sentido el rigor que sintieron y que están sintiendo durante la época de secas, inclusive durante el tiempo de lluvias, en las comunidades rurales y en las ciudades del resto del estado porque ahí los acuíferos están agotados y porque las presas no tenían agua.

“En este sentido ustedes saben que en Conselva, Costas y Comunidades hemos estado trabajando desde hace 16 años en seguridad hídrica, que nuestros esfuerzos se han concentrado en el sur de Sinaloa, tenemos muchísima claridad de lo que está pasando en las cuencas, sabemos que si no hay una inversión significativa en las cuencas para reactivar y mantener los procesos ecológicos que producen el agua esa agua no va llegar a las presas, hemos estado insistiendo muchísimo en que las presas no producen agua, tan sólo almacenan, el origen del agua se encuentra en la cuenca”, enfatizó.

Expresó que la Presa Picachos se pensó con un fin agrícola para abastecer a un Mazatlán que en aquel entonces tenía 350 mil habitantes, jamás se pensó que iba estar recibiendo 4.8 millones de turistas al año, por lo que se tiene una nueva realidad, por un lado se tienen cuencas que están produciendo menos agua y por otro mayor demanda porque se ha expandido muchísimo la actividad agrícola y ganadera y por otro lado una ciudad en crecimiento.

“Ahora nos enfrentamos a una nueva realidad, no solamente insistimos en que se tiene que reactivar y mejorar la salud ecológica de nuestras cuencas para que sigan produciendo agua, sino que ahora tenemos una presa y un Distrito de Riego (111) y una ciudad en crecimiento, en un crecimiento desproporcionado, ha sido muy grande que está demandando agua justo cuando la disponibilidad de agua superficial, que es la que abastece la Presa Picachos, se ha reducido un 56 por ciento en los últimos 10 años”.