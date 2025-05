“Sí, estoy vendiendo (artículos) de AMLO y de Claudia, el pueblo me los compra mucho. A ellos les encanta lo que es la figurita, el llavero, la alcancía de AMLO, y todo lo que traigo, me compran de Claudia y del ex Presidente todavía me compran mucho”, contó Guadalupe Osorio.

El hombre, que representa a ‘Red con Arte Ciudadana’, explicó que el negocio de estas figuras se mantiene en buena forma debido a la gente que confía en el proyecto de la Cuarta Transformación y sus programas. Además, cuenta que también hizo figuras con políticos de la oposición, pero este mercado no funcionó como quisiera y lo abandonó.