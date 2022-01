La consulta para decidir si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán se aplaza para el 6 de febrero, dice ‘El Químico’

La consulta para que la ciudadanía y empresarios manifiesten si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán 2022, programada originalmente para este 30 de enero, fue pospuesta para el 6 de febrero, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Agregó que si la gente decide que no se haga el Carnaval, no se hará, aunque en esos días, del 24 de febrero al 1 de marzo, el semáforo epidemiológico del Covid-19 esté en verde.

“Es una herramienta para saber si el pueblo quiere o no quiere el Carnaval, si alguien no le interesa, a mí sí me interesa, porque yo soy gente que proviene de un movimiento transformador, si la gente dice no, aun cuando el Consejo de Salud nos lo permitiera, no habría Carnaval, esa es la importancia, que escucho al pueblo”, dijo Benítez Torres.

Si el pueblo dice que sí y estamos en rojo, pues no habría Carnaval, esto es muy claro, si el pueblo dice que sí y el semáforo es rojo, pues no habría Carnaval, pero si al revés sucede que estemos en verde y el pueblo dice que no quiere Carnaval, no hay Carnaval”.

Dijo que se pospuso la consulta porque por el trabajo que implica realizarla era muy pronto para el próximo domingo.

El día en que se haga, se instalarán 16 puntos de votación en Mazatlán, entre ellos uno en la Plazuela República.

Ese mismo día se darán a conocer los resultados. Invitó a la población a participar en dicha consulta.

El martes, el Alcalde dijo que pensaba hacerla en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, aunque hasta el momento se desconoce si ya se hizo la solicitud formal ante el organismo autónomo.

Este miércoles, de visita en Mazatlán, el Secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda dijo que el resultado de esta consulta no influirá en la decisión del Consejo Estatal de Salubridad, área competente para determinar la cancelación o aplazamiento de la fiesta masiva, de acuerdo con el número de contagios.

En ese mismo sentido se pronunció el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien dijo que la consulta que pretende realizar el Gobierno de Mazatlán no es de carácter vinculatorio.

Mientras tanto, los preparativos para el Carnaval siguen su curso, de acuerdo con lo declarado por el Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán.

Hace días, Cultura compartió en sus redes sociales el avance que lleva la elaboración de los carros alegóricos para los desfiles de domingo y martes.