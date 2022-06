La decisión de que opere la empresa de EU de recolección de basura ya prácticamente está tomada, dice Benítez Torres

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reiteró que el próximo jueves viajará a Miami, Florida, en los Estados Unidos, para ver la planta de la empresa que podría tratar la basura en Mazatlán para resolver el problema del Basurón y generar energía eléctrica.

“Ya todos conocen el tema, todos saben de la empresa, de lo bien calificada que está, pero vuelvo a lo mismo, si ya estuvieron a punto de fraudearnos con una empresa semejante y que no existía ni en donde estaba la fábrica principal, yo necesito ver si realmente existe y el compromiso de los empresarios, y si es inmediatamente vamos a abocarnos en resolverlo”, continuó Benítez Torres en entrevista.

“Es que no puedes confiarte hoy en día con las comunicaciones que hay, ya no sabe uno a quién creerle, (los de la anterior empresa) vinieron muchísimas veces, pero cuando yo me sentí presionado por todos de que querían que ya se aterrizara pues me llamó la atención y puse a un grupo a investigar si todo estaba en orden, inmediatamente brotó la pus, sino nos hubiéramos metido en un broncón de cientos de millones de pesos que en letras chiquitas decía que si en dos meses no se cumplía todo el papeleo eso iba a pagar el Ayuntamiento”.

El Presidente Municipal añadió que la decisión de que opere la empresa estadounidense ya prácticamente está tomada, ya se ha platicado con los regidores, todos están de acuerdo que es necesario para la ciudad.

“Pero necesitamos que yo les diga es real, me acompaña una Regidora, es real esta empresa, así funciona e inmediatamente le damos para adelante”, continuó el Alcalde.

“La recolección sigue siendo de la ciudad, todo sigue siendo de la ciudad, lo único es que ellos se comprometen con el basurón a invertir lo que sea necesario para bajar el riesgo que nos tiene y paralelamente construir esa empresa que va prácticamente a incinerar la basura y va generar energía eléctrica”.

De concretarse este proyecto el actual Basurón Municipal ya se acabará y se comenzará a finiquitar lo que lleva como 10 años, continuó.

También reiteró que el Ayuntamiento afronta una demanda por 30 millones de pesos por la contaminación que genera el actual Basurón Municipal, pero no ha procedido, aunque sí pueden proceder.

“Las acusaciones son de grupos, generalmente hay algunos abogados pícaros que usan nombres ficticios y dicen la sociedad civil lo denunció, pero son ellos, habidos de dinero, sí pueden proceder, pero yo soy de la idea de que deberían investigar esas agrupaciones civiles que demandan porque muchas veces trabajan para empresarios y para ellos mismos”, reiteró el Alcalde.