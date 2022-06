En la denuncia se detalla que aproximadamente a las 11:00 horas llegó una patrulla de la corporación municipal con el número 260 y bajaron a una vivienda donde preguntaron por un joven, la respuesta de la familia fue negativa, pero ellos a fuerza se introdujeron a la casa y sacaron al muchacho, mismo que a la fecha no ha sido localizado.

Explicó que a la fecha, cuando realizan búsquedas de desaparecidos, no confían en la corporación Municipal, dado que ellos mismos son los que se encargan de desaparecer a muchos jóvenes en Mazatlán.

“De ninguna manera (no hay confianza hacia la Policía Municipal), ninguna confianza le tenemos al anterior secretario y a este secretario (de Seguridad Pública Municipal), incluso cuando nosotros hacemos búsquedas en campo no los solicitamos porque no hay confianza hacia la Policía Municipal, porque ellos mismos son los que han desaparecido a varios hijos de madres que están en el colectivo”, mencionó.