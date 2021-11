La SSPM niega arresto de ‘El fotógrafo de 10 pesitos’

Pese a que José María Robles denunció detención y presunto abuso policial, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola rechazó que haya sido un arresto.

“Sabemos que él se ayuda trabajando en esto, porque él cuenta creo con una discapacidad, a él se le paró en su momento por un lado de una colonia, la Jaripillo, no fue ni en la Avenida del Mar ni donde él hace su trabajo, fue por el lado de la Jaripillo, una área obscura, se le paró por una revisión, se le dijo que en su momento él como que se molestó un poco, entonces el policía actuó, le dijo que lo iba a trasladar, lo trasladó”, continuó Alfaro Gaxiola.

“Al verlo, también los jueces lo conocen que es una persona que se lleva ahí tomando fotografías, él entra ahí en Tribunal de Barandilla.Pero pero él en ese momento queda amonestado, no queda detenido, (amonestado) porque no ameritaba la detención, así lo determinó el juez, nosotros no podemos bajar a una persona o no podemos soltar a una persona porque entonces se malinterpretan las cosas”.

Reiteró que si una vez que ya se subió a una persona a una patrulla y la baja, la ciudadanía va a pensar que ya le dio dinero al elemento.

“Creo que por una molestia (fue subido a la unidad), algo así como que se molestó, entonces le dijo el elemento que iba a ser trasladado para que se lo determinara el Tribunal de Barandilla, el juez en turno el motivo por qué lo habían parado para una revisión, una vez que se le explicó al juez, el juez decidió amonestarlo”, continuó el titular de la SSPM.

“A lo que me dice el Coordinador de Jueces, el licenciado Martín Martínez, no fue metido a celdas, él fue nada más amonestado”.

-- ¿Y por qué lo desnudaron?, se le preguntó a Alfaro Gaxiola

“Ahí sí no sé, yo ahí tendría yo que preguntarle para que me cheque ahí bien por medio de Asuntos Internos a ver qué es lo que pasó ahí en Tribunal de Barandilla”, recalcó el entrevistado.

Con relación a que si se sigue practicando el desvestir a los detenidos y hacerlos que hagan sentadillas, como ya lo denunciaron en meses anteriores músicos que fueron detenidos, el titular de la SSPM expresó esos son protocolos viejos.

“Esos son protocolos viejos que en su momento se hacían en aquellos tiempos, hace muchos años, hoy no, hoy se respetan los derechos humanos, se les hace el cacheo para que no ingresen con alguna arma o algo, con alguna droga al área de celdas, pero tiene que ser superficial, es nada más tocar y en su caso pedirle que él mismo saque sus cosas”, continuó.

“Sí recuerdo que también lo dijeron (los músicos detenidos tras el inicio de la pandemia del Covid-19 en el 2020), se tomó cartas en el asunto también ahí y se les mandó llamar a los elementos ese día de la detención, yo mismo hablé personalmente con el gremio de los músicos”.

Reiteró que ante denuncias de este tipo de hechos se turnan los casos ante Asuntos Internos y si no actúa en ese momento quien tiene que determinar es la Comisión de Honor y Justicia, ya sea de una sanción, una amonestación, una suspensión posiblemente hasta la baja, pero todo lleva un procedimiento.