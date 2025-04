En su sermón dominical, Monseñor Mario comparó la situación que vive Sinaloa con el tiempo donde los israelitas estuvieron exiliados y parecían no tener solución a sus problemas; sin embargo, llamó a seguir confiando en que Dios conduzca al pueblo a encontrar la paz muy pronto.

“Al igual que los israelitas, así también nuestro pueblo actualmente tiene una situación dificilísima que se ha ido agravando, pero en vez de mejorar, se ha ido empeorando; hay más inseguridad, más violencia y más muertos”, dijo Espinosa Contreras.

“Ayer, allá cerca del aeropuerto, nos tocó, ahí por La Hurraca que hubo un enfrentamiento en plena autopista y murió una señora que no tenía nada que ver de la Isla de la Piedra. Es tremenda la situación. En cualquier momento nos pueden sorprender en una calle, en una carretera, en un paraje, un fuego cruzado. Muy grave la situación y parece como que no tiene solución, parece que no se encuentra por dónde va la solución”.

Recordó que las escrituras cuentan cómo el pueblo de Israel nunca perdió la fe en Dios, por lo que es únicamente éste quien puede iluminar a la autoridad para que llegue la solicitud de la seguridad. Además de señalar que la Semana Santa puede ser la fecha perfecta para que llegue la paz anhelada.

“Hoy la lectura nos dice que siempre se puede si nos mantenemos positivos, como el pueblo de Israel en el exilio de Babilonia, y sobre todo confiando en Dios, depositando en él toda nuestra esperanza y pidiendo que ilumine a las autoridades, que suscite la conversión en todo, en todos los hombres y mujeres, y sí puede haber solución”.

LO ENCONTRADO EN IZAGUIRRE ES ALARMANTE: OBISPO

Asimismo, el Obispo indicó que hoy en día el país vive momentos alarmantes como el hallazgo del campo de reclutamiento que fue el rancho Izaguirre, que solo es una parte de todo lo que esconde la violencia en muchas partes de México. Pidió a los fieles no perder la fe y seguir confiando en el Altísimo.

“Hay que pedir a Dios para que se ilumine a las autoridades, a quienes son los responsables fundamentales de esta gran situación que vive el país, y que cada día va presentando más síntomas alarmantes, como esa finca, el rancho que se encontró, Izaguirre, que fue tremendo, donde parece que era campo de exterminio.

“Y así van apareciendo muchos laboratorios por aquí y allá. Se dejó avanzar mucho la violencia y el mal, y va a costar que se erradique, porque entre más se profundiza y enraiza una situación es más difícil solucionarla. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, siempre se puede salir adelante”.