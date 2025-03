Asimismo, en su sermón del día, Monseñor Mario llamó a los fieles a no juzgar a nuestros semejantes sin antes conocer los momentos por los que pueden estar pasando; además de confiar en que Dios sea el juez sabio que ilumine sus caminos en los tiempos actuales.

“El Santo Evangelio nos invita a que siempre seamos muy conscientes de nuestra realidad, a saber que tenemos cualidades, pecados y que no somos perfectos. Estamos llamados a vernos con esa mirada a nosotros mismos, teniendo a Dios fiel en cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos indica hoy que no debemos juzgar a otros, debemos saber que solo Dios es juez a la hora de la verdad con su infinita misericordia porque a veces nosotros no sabemos todas las circunstancias que tienen las personas”, dijo Espinosa Contreras.