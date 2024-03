“Dios no condena al mundo, sino que quiere que nos salvemos, que el mundo se salve, no tiene Dios una actitud belicosa, una actitud rechazante, una actitud ominosa para nadie, cual sea su vida o su conducta o su proceder, sino siempre está rico en misericordia, en piedad y en clemencia”, dijo el Obispo.

“Esa es la grandeza de nuestro Dios, su grandeza no está en el poder para oprimirnos, sino en su poder infinito para amarnos, para reconstruirnos, para mentalizarnos, para darnos energía y para darnos salvación”, continuó.

De esta manera, exhortó a la comunidad eclesiástica a mantener la actitud que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no quieren la condenación de nadie sino la salvación; además de obrar siempre con un caminar lo más rectamente posible.

“Eso mismo nos inspira Dios a nosotros, de no ser duros, de no ser cerrados, de no ser inmisericordes, sino por el contrario sensibles, humanistas, humanos, con la apertura del corazón y de la mente para todas las personas.

“El prójimo tiene el deber y la misión de caminar lo más rectamente posible en la vida y a nosotros nos corresponde pedir para que así sea en todos los hombres y mujeres, y sobre todo a los padres y madres de familia orientar a sus hijos y aconsejarlos para que obren de esa manera, y tengan también inspiración en nuestro Dios que es grande en misericordia, en bondad y en buscar el bien para todos”, recomendó.