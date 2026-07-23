$!Lanza Canirac la campaña ‘Cuéntame Mazatlán’ para fortalecer la identidad y promover una imagen positiva

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Mazatlán, presentó la campaña “Cuéntame Mazatlán”, iniciativa que busca convertir a los propios ciudadanos en promotores de la riqueza cultural, histórica y social del puerto, con la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia de los mazatlecos y consolidar una imagen positiva del destino turístico. Rosa Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de Canirac Mazatlán, expresó que esta campaña nace de la convicción de que la mejor promoción de un destino comienza con quienes lo habitan. Por tal motivo, señaló que este proyecto estará enfocado en rescatar las historias, recuerdos, tradiciones y experiencias que hacen de Mazatlán un lugar único, dando una mejor percepción del puerto a nivel nacional e internacional.

“Buscamos fortalecer el orgullo con Mazatlán a través de sus historias, recuerdos y sus experiencias. Lo que queremos es mejorar la imagen del destino, el orgullo local, que el mazatleco se con Mazatlán, la promoción cultural, la unidad comunitaria, que eso es básico para que las sociedades avancen y mejoren”, comentó. Aunque Mazatlán se mantiene como uno de los principales destinos turísticos del País, expuso, también es importante trabajar en el fortalecimiento de la identidad entre la población local, ya que considera que un ciudadano orgulloso de su ciudad se convierte de manera natural en un embajador del destino. En ese sentido, precisó que la campaña tendrá una implementación gradual, donde en una primera etapa estará dirigida a los propios mazatlecos, con el objetivo de incentivar que compartan las historias que los unen con la ciudad, para posteriormente extender el mensaje a los mercados turísticos considerados prioritarios para el destino. Osuna Guerrero mencionó que esta estrategia fue diseñada a partir de estudios de mercado realizados por el sector turístico, con los cuales se identificaron los principales lugares de origen de los visitantes que llegan a Mazatlán y hacia donde posteriormente se buscará proyectar el contenido generado por la campaña.