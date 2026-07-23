$!Lanza Canirac la campaña ‘Cuéntame Mazatlán’ para fortalecer la identidad y promover una imagen positiva

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Mazatlán, presentó la campaña “Cuéntame Mazatlán”, iniciativa que busca convertir a los propios ciudadanos en promotores de la riqueza cultural, histórica y social del puerto, con la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia de los mazatlecos y consolidar una imagen positiva del destino turístico.
Rosa Cecilia Osuna Guerrero, presidenta de Canirac Mazatlán, expresó que esta campaña nace de la convicción de que la mejor promoción de un destino comienza con quienes lo habitan.
Por tal motivo, señaló que este proyecto estará enfocado en rescatar las historias, recuerdos, tradiciones y experiencias que hacen de Mazatlán un lugar único, dando una mejor percepción del puerto a nivel nacional e internacional.
“Buscamos fortalecer el orgullo con Mazatlán a través de sus historias, recuerdos y sus experiencias. Lo que queremos es mejorar la imagen del destino, el orgullo local, que el mazatleco se con Mazatlán, la promoción cultural, la unidad comunitaria, que eso es básico para que las sociedades avancen y mejoren”, comentó.
Aunque Mazatlán se mantiene como uno de los principales destinos turísticos del País, expuso, también es importante trabajar en el fortalecimiento de la identidad entre la población local, ya que considera que un ciudadano orgulloso de su ciudad se convierte de manera natural en un embajador del destino.
En ese sentido, precisó que la campaña tendrá una implementación gradual, donde en una primera etapa estará dirigida a los propios mazatlecos, con el objetivo de incentivar que compartan las historias que los unen con la ciudad, para posteriormente extender el mensaje a los mercados turísticos considerados prioritarios para el destino.
Osuna Guerrero mencionó que esta estrategia fue diseñada a partir de estudios de mercado realizados por el sector turístico, con los cuales se identificaron los principales lugares de origen de los visitantes que llegan a Mazatlán y hacia donde posteriormente se buscará proyectar el contenido generado por la campaña.
Por tal motivo, enfatizó que “Cuéntame Mazatlán” no debe entenderse como una campaña publicitaria o comercial, sino como un movimiento ciudadano cuyo principal objetivo es transmitir la esencia e identidad del puerto.
“No es una campaña comercial, no hay un sentido recaudatorio, no es una campaña turística, no busca vender un producto o un servicio, queremos transmitir una identidad”, dijo.
De esta forma, expresó que la intención es construir un espacio donde las personas puedan compartir anécdotas familiares, tradiciones, experiencias gastronómicas, vivencias relacionadas con el mar, la cultura, los barrios, las comunidades rurales y todos aquellos elementos que forman parte de la identidad mazatleca.
Asimismo, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para sumarse a la iniciativa, al señalar que la construcción de una mejor imagen de Mazatlán no depende únicamente del sector turístico o empresarial.
Resaltó que la campaña está abierta para ciudadanos, empresarios, restaurantes, hoteles, medios de comunicación, artistas, instituciones educativas, organizaciones civiles y cualquier persona interesada en contribuir con historias que reflejen los aspectos positivos del municipio.
Osuna Guerrero consideró que hablar positivamente de la ciudad representa una forma de contribuir al desarrollo económico, turístico y social del municipio, ya que una buena reputación se construye a partir de las experiencias y testimonios de quienes viven el destino todos los días.
De esta forma, a través de la puesta en marcha de “Cuéntame Mazatlán”, Canirac Mazatlán busca impulsar una estrategia de promoción basada en las historias de vida de los propios mazatlecos, convencida de que la identidad, la cultura y el sentido de comunidad son elementos fundamentales para fortalecer el posicionamiento del puerto como uno de los destinos turísticos más importantes de México.