$!Lanzan convocatoria para el Concurso ‘Cuenta un Cuento’ de Rotary Club Oriente y primarias estatales

En busca de fomentar la lectura y escritura en infantes, así como desarrollar sus habilidades de aprendizaje, el Club Rotario Mazatlán Oriente y el Sector VI de primarias estatales presentaron este viernes la convocatoria para su tradicional concurso ‘Cuenta un Cuento’, que en esta ocasión tendrá como lema la frase: “Unidos para hacer el bien”. A través de la creación de diferentes historias, más de 21 mil niños y niñas pertenecientes a 104 escuelas con 11 supervisiones del Sector VI podrán desenvolver sus conocimientos y echar a volar su imaginación en la edición 20 del certamen impulsado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

En un pequeño evento celebrado en la Biblioteca Central de la UAS, los organizadores lanzaron las bases para los estudiantes que quieran participar en las categorías Inicial (primero a tercer grado) y Avanzada (cuarto a sexto grado), quienes deberán desarrollar su cuento bajo el lema “Unidos por hacer el bien”, con mínima de una cuartilla y máxima de dos.









La selección del mejor cuentacuentos se llevará a cabo en un evento comunitario con la participación de un jurado conformado por niños y padres de familia, del 12 al 23 de enero 2026. Mientras que la selección del mejor cuentacuentos de Zona Escolar tendrá el mismo proceso, pero con fecha del 2 al 13 de febrero.

En tanto, la fase Sectorial Municipal vivirá la gran final del Concurso ‘Cuenta un Cuento’ con los cuatro mejores relatos para el 23 de febrero en un evento en el Hotel Playa Mazatlán. Los ganadoras de ambas categorías se llevarán una computadora para su escuela donada por el Club Rotario Mazatlán Oriente. “Este concurso que llevamos a cabo desde hace 20 años es un evento que organizamos en Club Rotario y tiene la misión de fomentar la lectura y la escritura de los niños para que se vuelvan mejores estudiantes, para que adquieran habilidades y destrezas de liderazgo”, compartió Humberto ‘Pini’ Bernal, presidente del Club Rotario Mazatlán Oriente.