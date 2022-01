$!Las Labradas y su legado de hasta 4 mil años de antigüedad

“No sabemos cómo se llamada esta cultura porque no hay testimonios escritos, no hay escritura y esta cultura ya estaba extinta cuando los españoles llegaron, inclusive son anteriores a los Aztecas, para que te des una idea, no sabemos”, continuó.

“Lo que sí sabemos es que es una cultura, una tradición de arte rupestre que existió en todo Sinaloa, hay muchas manifestaciones en muchos lugares, pero son manifestaciones pequeñas, un sitio con tal concentración de grabados solamente es Las Labradas, solamente es Cerro de la Máscara en El Fuerte, Tacuichamona tiene un sitio, pero ya no son muchos”.