Las puertas del Ayuntamiento están abiertas para Rodolfo Madero: Alcalde de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las puertas del Ayuntamiento están abiertas para Rodolfo Madero Rodríguez, expresó Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, luego de que, en reunión con agremiados de Canacintra, el líder de Grupo Alerta lanzó fuertes críticas hacia su administración.

Ante ello, Benítez Torres dijo que su Gobierno es de puertas abiertas, y que si el empresario tiene una crítica para el Municipio, podría acercarse a platicar con él.

Primeramente, el Presidente Municipal se negó a comentar sobre las críticas del empresario, sin embargo, luego corrigió y le mandó un mensaje para dialogar.



- ¿Sobre las declaraciones de Rodolfo Madero?

- Sin comentarios... para el ingeniero Madero, que las puertas del Ayuntamiento y de la Presidencia están abiertas ante cualquier inconformidad que él tenga, y de veras, lo digo de corazón.



- ¿Ha faltado comunicación, tal vez?

- A mí nunca me ha solicitado una audiencia... Yo he colaborado con todos los empresarios que me piden apoyo.

El martes, en evento de Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Mazatlán, Rodolfo Madero Rodríguez fustigó a la administración que preside Luis Guillermo Benítez Torres, al señalar que se adueñaron del Municipio, como si se los hubieran regalado.

“Ellos se sienten los dueños del balón y no es cierto, están ahí porque les damos la autoridad para estar ahí, para que nos gobiernen, para que no nos peleemos entre nosotros, que ellos hagan una labor de Gobierno y nosotros como ciudadanos nos ponemos ahí, pero no, ellos se sienten los dueños, que les regalamos el Municipio para que ellos hagan lo que quieran, están mal y los únicos que podemos decirles que están mal, y que podemos llamarlos a cuentas somos los ciudadanos”, sostuvo.