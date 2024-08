Un llamado a la población en general a que denuncie a través del número telefónico de emergencias 911 a personas sospechosas de intentar robar dinero o pertenencias, principalmente a adultos mayores, hizo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Es correcto (que lo denuncien) porque nos abocaríamos nosotros a realizar revisiones si detectamos a alguna persona que tiene las características, que trae uniforme, que trae ese tipo de identificaciones, pues nosotros lo verificamos de manera inmediata. Entonces sí necesitamos, la denuncia es importante, que la gente hable al 911”, añadió Barrón Valdez.

A pregunta expresa de si le han reportado a dos mujeres y un hombre, que presuntamente dicen ser trabajadores de la Secretaría de Salud y son sospechosos de querer ingresar a domicilios en este puerto, en entrevista con personal de medios de comunicación tras salir de la reunión privada de la Mesa Regional por la Paz en la Sala de Cabildo de este puerto, agregó que no ha tenido conocimiento de esos hechos ni por redes sociales o algún otro medio para investigarlo.

“No hay ningún reporte de ese tipo del Sector Salud ni de nada, a excepción de la ‘robaviejitas’ que fue más para el lado de Escuinapa toda esa parte, tampoco tenemos conocimiento de ese tipo de situaciones”.

Manifestó que en el caso de las brigadas de abatización en contra del mosco transmisor del dengue, no es necesario que el personal de Salud ingrese a las casas, las mismas personas que radican en ellas pueden colocar las bolsitas de abate que les den en donde almacenan agua como pilas o aljibes.

También dijo que la detención de una señora en este puerto como probable responsable de robar con violencia a una pareja de adultos mayores en Villa Unión, diciendo ser responsable de un programa de entrega de pies de casa del Sistema DIF Municipal de Mazatlán, es un caso que lo tiene la Fiscalía General del Estado y la SSPM no interviene hasta que le solicitan el apoyo.

“No tuvimos nosotros reporte de eso (del robo a las dos personas en Villa Unión), fue más al sur, nosotros lo checamos aquí en la Mesa de Seguridad y empezaron a salir, pero después, ya que se empezó a difundir la información, pero en su momento eran afectados y no lo denunciaban. Entonces es muy importante denunciarlo para nosotros investigar y poder realizar la detención, tenemos excelente coordinación nosotros con la Fiscalía para realizar ese tipo de acciones”, reiteró el titular de la SSPM.

“En este caso, si se está trabajando (en alguna dependencia) tienen que ir uniformados, tienen que llevar credenciales. Nosotros si no tenemos una denuncia no intervenimos, no ponemos atención en esa parte porque no se está dando el hecho, no podemos estar revisando a todos los sectores que realizan o cambaceo o recorridos en las calles, y si tenemos nosotros alguna denuncia que a alguien lo han afectado o que se han sentido intimidados o han sentido desconfianza, nosotros ponemos atención en eso”.

La recomendación es no abrirles las puertas, si no es necesario, pues son pocas las actividades en que el personal de una dependencia necesita entrar a la casa de las personas, en un censo lo pueden hacer desde fuera, todo se puede hacer de manera segura, subrayó Barrón Valdez.