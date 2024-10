El número de desaparecidos en la zona sur de Sinaloa sigue aumentando, pues en los primeros días de octubre ya se reportan 13 nuevas desapariciones, sumando un total de 50 desde que inició la ola de violencia hace más de un mes.

Lo anterior lo confirmó el vicefiscal de la Zona Sur de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien dijo que de esas 13 nuevas carpetas de investigación ya se ha encontrado a una de ellas, por lo que siguen hablando con familiares para saber de más víctimas.

“En esta semana llevamos poco más de 13 carpetas de investigación con una nota que la denuncia no corresponde al día, es decir, que normalmente se tardan algunos días la familia para presentar la denuncia y eso es entendible por la misma condición. De hecho han sido localizadas algunas víctimas con vida, ustedes saben quiénes son, para proteger la identidad de ellas y hemos estado muy atentos a que se reporten, entrevistarles y tomarles la versión de esos hechos”, señaló Serrano Castelo.

Asimismo, el vicefiscal dio el dato que tiene hasta 50 carpetas de investigación de desaparecidos en la zona sur (Mazatlán, Escuinapa, Concordia y Rosario) desde que inició el conflicto violento en Sinaloa hace mes, destacando que en la última semana las denuncias aumentaron, incluso las de desapariciones de menores.

“Documentadas, partiendo de las denuncias, tenemos aproximadamente 50 personas en lo que va de estos días de conflicto que están documentados principalmente en Mazatlán, y estamos hablando de denuncias formalmente. La gran mayoría son hombres y las mujeres ya son las que están ustedes ahí informados.

“En esta semana no han aumentado, pero sí se nota que en las últimas dos semanas ya ha habido un aumento en las denuncias. También tuvimos unas denuncias por menores y también localizados algunos de ellos. Tenemos tanto de la zona urbana como de la zona rural, pero la gran mayoría se concentra en la zona urbana”.

SOBRE DESAPARICIONES DE MUJERES

Se le preguntó a Jesús Arnoldo Serrano sobre los casos de mujeres desaparecidas en la última semana en la región, a lo que comentó que son cuatro féminas sin localizar hasta el momento, pero no significando un porcentaje de impacto.

“No tengo el número, pero sí nos llamó mucho la atención en estas dos semanas que transcurrieron, las víctimas ahí están identificadas por las fichas que se han elaborado y estamos muy atentos para seguir los protocolos respectivos. Es muy complicado hablar de un porcentaje para el seguimiento de este tipo de fenómenos; realmente no es un porcentaje de impacto, pero por eso nos llamó la atención la semana pasada.

“Son aproximadamente cuatro mujeres, entonces el porcentaje ahí lo podrían ustedes determinar. Sé que hay otros documentos o reportes que se han hecho, pues ahí está la información. Yo creo que son muchas las autoridades que estamos participando en esto, y en lo que refiere a la Fiscalía, estar muy atentos para tomar la denuncia y garantizar los derechos de las víctimas”.

ANIMA A LAS PERSONAS A GENERAR SU DENUNCIA PARA TRABAJAR DE LA MANO

Sobre el caso de un entrenador deportivo de Escuinapa que presuntamente habría sufrido violencia, el vicefiscal mencionó que no recibieron denuncia al respecto, así que hace un llamado a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la denuncia, algo que le ayuda mucho a ellos para desarrollar las actas.

“Si no me equivoco, en ese caso (entrenador de Escuinapa) no hubo denuncia, se decidió no denunciar, se respeta, estamos esperando, si en algún momento cambia de opinión la víctima, tomaremos la denuncia. Se entiende que la familia a veces por temor y sobre todo por cuidar la integridad de la víctima, se toma algún tiempo para presentar la denuncia. Nosotros seguiremos insistiendo en que se fortalezca la cultura de la denuncia porque a través de la denuncia nosotros empezamos a desarrollar actas de investigación y podemos ir incorporando esa información en carpetas formalmente”.