Llega relevo de directiva para los restauranteros de Mazatlán

Con el nuevo año, el sector empresarial de Mazatlán se encuentra inmerso en un periodo de relevos, como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) que está ha convocando formalmente a su asamblea ordinaria electiva para este martes 3 de febrero, donde se renovará su Consejo Directivo con presidenta: Rosa Cecilia Osuna Guerrero, del reconocido Grupo Catering Gourmet.

Osuna Guerrero, fue docente de la carrera de Mercadotecnia Internacional y compaginaba la organización de eventos antes de incursionar al emprendimiento y formar su propia empresa “Grupo Catering & Gourmet”, con servicio de Wedding Planner, infraestructura y banquetería.

Actualmente, el organismo camaral es presidido por el empresario restaurantero Érick Mandujano Caro, del periodo 2024-2026, quien durante su gestión ha destacado por impulsar el desarrollo y las alianzas del gremio gastronómico con otros organismos como la hotelería, servicios turísticos, con proveedores locales y gobiernos, estatal y municipal, así como la profesionalización mediante capacitaciones constantes. Así como la afiliación de socios que fue creciendo a 119 hasta el 2025 con la apertura de nuevos negocios, entre zonas como la del Centro Histórico, Olas Altas y Mazatlán Uno y Dos, Zona Dorada y la rural.

El nuevo Consejo Directivo de Canirac, que tomará protesta en la misma sesión de este martes, estará integrado por la nueva presidenta; vicepresidencia general y vicepresidencia de Afiliaciones; secretaría y tesorería; y dos vocalías. En dicha sesión se formalizará el nombramiento del nuevo Consejo Directivo, el cual será encabezado por la empresaria que preside un negocio de catering en Mazatlán para tomar las riendas del gremio gastronómico en un momento difícil, pero clave para la estabilidad y crecimiento.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados es el organismo empresarial que representa, integra, educa, promueve y defiende los intereses de la industria restaurantera, mediante la interlocución con el gobierno y los sectores afines y aporta

Con este cambio, la Canirac se suma a la ola de renovaciones de los organismos camarales como la Canaco-Servytur, la Asociación de Hoteles Tres Islas y Canacintra, quien este 5 de febrero sostendrá su asamblea electiva para realizar sus cambios de dirigencia.