“La Constitución establece derechos fundamentales a favor de los ciudadanos, y el Poder Judicial de la Federación como órgano institucional es el encargado de que esos derechos humanos se respeten, y ¿quiénes son los que de alguna forma violentan los derechos humanos de las personas? Las autoridades, ¿qué autoridades? El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Cuando una acción constitucional se ejerce sobre el poder es porque hay una persona o más reclamando la violación a derechos humanos, por lo que nosotros resolvemos con estricto pego a derecho y con las pruebas que se llegan al respecto, si realmente hay una violación a esos derechos humanos; de haber violación se concede el amparo a la parte que acusa, de no haber violación se niega; sin embargo, como se han concedido muchos amparos en contra del Ejecutivo y en contra del Legislativo, ese es el motivo que tiene ahorita para tratar de someter al Poder Judicial de la Federación”.

De igual forma, el coordinador del paro/suspensión del Poder Judicial de la Federación en Mazatlán manifestó que no están buscando ningún acuerdo con la gente del poder Legislativo, pues añadió que su única intención es ver que se cumpla la Constitución y defender a la justicia ante un sistema que quiere elegir cargos por medio de la suerte.

“Definitivamente no estamos buscando ningún acuerdo nosotros, porque el orden jurídico y la justicia no están sobre la mesa para llegar a acuerdos de ningún tipo, la justicia no se convenia, no se vende ni tampoco se compromete de ninguna manera. Por lo tanto, no estamos buscando ningún acuerdo, lo que estamos buscando es que no se destruya la Constitución y el orden jurídico nacional, que no se destruya ni se someta el Poder Judicial de la Federación.

“Entonces, no estamos poniendo sobre la mesa un proyecto de acuerdo, estamos tratando de que no se lleve a cabo la reforma que pretende llevar a cabo la selección de juzgadores, desde jueces hasta ministros del Poder Judicial de la Federación, por voto popular o por selección mediante tómbola, eso es algo de lo más absurdo”.

Después de tres días del paro en las instalaciones de Olas Altas, tal parece que la suspensión no se detendrá pronto, ya que están montando guardias de cuatro horas por organismo para no caer en cansancio extremo, así lo confirmó el propio Gastélum, quien agregó que no se moverán hasta obtener resultados favorables.

“La suspensión está debidamente organizada, somos nueve órganos jurisdiccionales, un Instituto Federal de la Defensoría Pública, una escuela judicial y una casa de la cultura, todos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación y hemos establecido un sistema de guardias para llevar a cabo la cobertura de 12 horas los siete días de la semana con un promedio de 4 horas por cada órgano. La manifestación no tiene un punto de conclusión, es por tiempo indefinido y no nos vamos a quitar hasta que se decida no llevar a cabo esa reforma”.