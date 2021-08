A la entrevista llegó con la puntualidad de los ingleses, pero no es inglesa, sino holandesa . Lo primero que llama la atención como extranjera es su impecable español, en el que incluye modismos, diminutivos y una que otra palabra que aún no gozan de un lugar en el diccionario, pero que ya se pronuncia en las calles de Mazatlán .

Flavor Teller ofrece al turismo una oportunidad de degustar la verdadera gastronomía de Mazatlán, la que se consume en las carretas, en los mercados, en las esquinas y pequeños establecimientos que en la mayoría de las ocasiones, pasan desapercibidos para los visitantes.... y para los empresarios turísticos.

¿Cómo funciona? Ella organiza los recorridos, a veces trasladando a los turistas en una auriga y los va llevando de un punto a otro, probando los sabores de uno y otro lugar. ¿Los turistas se enferman? No. ¿Les da asco? Tampoco. Al contrario: se van contentos y le ponen cinco estrellas a la empresa a través de TripAdvisor para que otros turistas también aprovechen la oportunidad.

La web TripAdvisor, que anualmente recibe millones de recomendaciones, colocó a esta empresa en el décimo tercer lugar en la categoría de “principales experiencias gastronómicas”, de sus Travelers Choice, Best of the Best 2021, compitiendo con servicios similares en otras partes del mundo como en Estados Unidos, Europa y Asia, algo a lo que cualquier empresa de Mazatlán, enfocada en el sector turístico, podría aspirar.