Hasta el momento no hay denuncias contra policías estatales por presuntamente cometer extorsiones en contra de turistas en Mazatlán tras revisar la placa confidencial de sus vehículos, pero llamó a la población a presentar denuncia contra cualquier abuso o ilícito, manifestó el vicefiscal en la zona sur del estado, Jesús Arnoldo Serrano Castello.

“Nosotros partimos de la presentación de las denuncias, estamos atentos a lo que se difunde por ustedes y evaluamos e investigamos, pero nosotros, a partir de que se presenta la denuncia, empezamos a conocer y podemos compartirles con seriedad la información”, añadió Serrano Castello en entrevista.

“Hasta el momento, derivado de eso que usted pregunta, no, pero la Agencia de Delitos Cometidos contra el Turista está abierta, sí recibe denuncias, pero son diferentes hechos, a veces no son contra policías, a veces se refleja a los días de cometido el hecho, pero sí estamos muy atentos a eso y sí se va a estar actuando”.

Llamó a las personas que se sientan víctimas de cualquier abuso o hecho delictivo a que presenten la denuncia correspondiente para que se proceda conforme a derecho.

“Que presenten la denuncia en contra de cualquier abuso, cualquier hecho delictivo y mayormente si son servidores públicos estamos obligados más todavía al cumplimiento de la ley”, reiteró el vicefiscal en la zona sur de Sinaloa.

El pasado 6 de agosto, el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, manifestó que aunque no conoce de alguna denuncia formal, sí ha escuchado como rumor que policías estatales extorsionan a turistas en este puerto tras revisar la placa confidencial de sus vehículos para ver si cuentan o no con reporte de robo.

“Sí tengo reporte, quiero decirlo, no tengo como tal una denuncia, comentarios que he escuchado, hoy en la mañana escuchaba uno que se la pasan por ahí por la zona turística haciendo ese tipo de inspecciones de vehículos de la serie (confidencial de la unidad), y que a través de ese tipo de actuaciones es como extorsionan a algunos turistas”, añadió González Zataráin en esa ocasión.

“Es decir, ojo, no es nada oficial, es a decir de grupos de personas que se han acercado a comentármelo, no tengo nada oficial, sí he escuchado, saben que no me gusta negar nada, pero ese tema sí lo he escuchado, un rumor todavía”.

En ocasiones anteriores se ha manifestado que elementos de la Policía de Investigación del Estado implementan revisiones de las placas confidenciales de los vehículos estacionados en la avenida que va a las escolleras de este puerto para detectar si las unidades cuentan con reporte de robo, y los policías aprovechan esas acciones para presuntamente extorsionar a los turistas con no detenerles sus unidades a cambio de dinero.