Marisquerías y restaurantes de Mazatlán reportan movimiento por festejo del Día del Padre: Canirac

La dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados (Canirac) Cecilia Osuna Guerrero, dijo que el día estuvo favorable para el sector gastronómico local, con movimiento según el reporte de marisquerías y restaurantes.

“Los reportes son de que les ha estado yendo bien a nuestro sector “, reiteró.

La fecha es representativa porque las familias se reúnen para celebrar al jefe del hogar y la mayoría prefieren llevarlo a comer o cenar o bien obsequiarle algún regalo.

En el calendario de fechas especiales, el festejo del Día del Padre para el sector restaurantero registró demanda y reservas, pero no las esperadas.

Las cifras a nivel Nacional no fue diferente, hasta ahora la celebración mundialista opacó cualquier fecha como la de este día de los pilares de la casa con mas consumo en los días de los partidos de México en los restaurantes que los regalos para celebrar a los padres de familia entre los hogares mexicanos.