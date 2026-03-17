Mazatlán busca ser sede de la Asamblea Nacional de Canirac 2026

MAZATLÁN.- Con el objetivo de posicionar a Mazatlán como sede de la Asamblea Nacional de Canirac 2026, evento que podría realizarse en el mes de noviembre, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Mazatlán, Rosa Cecilia Osuna Guerrero.

El objetivo fue fortalecer la colaboración entre el Gobierno Municipal y el sector restaurantero.

A través de un comunicado se informó que el encuentro se llevó a cabo la tarde de ayer martes en el despacho de Presidencia, donde ambas coincidieron en la importancia de trabajar en equipo para posicionar a Mazatlán como sede de la Asamblea Nacional de Canirac 2026, evento que podría realizarse en el mes de noviembre.

Durante la reunión, se destacó que este importante encuentro reuniría entre 150 y 200 inversionistas del sector restaurantero y hotelero, representando una gran oportunidad para mostrar los atractivos y bondades del puerto, como el Malecón, el Centro Histórico, la Zona Dorada, el Faro y el Gran Acuario.

La Alcaldesa Estrella Palacios reiteró su disposición para que el Municipio respalde este evento con la organización de espectáculos culturales y artísticos que enriquezcan la experiencia de los visitantes. En la reunión también estuvo presente el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (Sedectur) del Ayuntamiento, Alí René Zamudio Garza.