Mazatlán en la actualidad es un referente del ‘boom’ del desarrollo inmobiliario, ya que los fraccionamientos de lotes, de viviendas, la construcción de parques industriales y condominios en la zona del malecón resaltan al puerto como un ejemplo en este ámbito, declaró el presidente nacional de AMPI, Ignacio Lacunza Magaña.

“Esta actividad no solo se enfoca la parte de la vivienda, dentro del sector mismo de la vivienda, tenemos vivienda de interés social, medio, residencial y de lujo; de hecho Mazatlán es un referente en este momento de lo que es un ‘boom’ del desarrollo inmobiliario”, reconoció el presidente nacional de la AMPI.

“Ustedes lo están viendo, hay fraccionamientos de lotes, de viviendas, de parques industriales, de condominios en el malecón, es decir, es un referente muy importante”, agregó.

El sector inmobiliario es el primer eslabón de la cadena productiva del País, aseguró Ignacio Lacunza.

Dijo que además representa la segunda actividad económica que apoya a la economía nacional y al ser un mercado muy dinámico, los destinos de playa resultan bastante atractivos.

En este sentido reconoció que el puerto y su conectividad con Estados Unidos y el Estado de Durango, por medio de la Supercarretera, son factores que han puesto a Mazatlán en la mira de las inversiones de este ramo.

“Los destinos de playa son los destinos que busca mucho el extranjero, yo que he tenido la oportunidad en este año, que me toca ser presidente nacional, que he recorrido prácticamente ya toda la República, me he dado cuenta de que tenemos un País que vale oro”, dijo.

Ante la interrogante de la insuficiencia de los servicios ante este crecimiento inmobiliario en el puerto, Lacunza Magaña aseguró que después de su charla con el Alcalde, puede decir que se está trabajando para estar mejorando cada día la infraestructura y servicios urbanos en unión con los desarrolladores.

“Tenemos tierra para dar y regalar, obviamente hay que regularizarla”, dijo.

Reiteró que al Municipio aún le queda mucho terreno para crecer, sin embargo la mancha urbana ya abrazó la zona ejidal y es necesario buscar un esquema para privatizar estas áreas.

Expresó que el sector inmobiliario encontró una fórmula que pueda generar un beneficio a la ciudadanía y esa es el Gobierno más la sociedad civil organizada; entre estos, los desarrolladores, las cámaras o los mediadores inmobiliarios, para dar como resultado un beneficio a la ciudadanía y a las empresas.

Informó que esto también tiene relevancia en la creación de vivienda de interés social, que dependiendo de la magnitud del proyecto puede demorar de uno a tres años.

“Con esta fórmula que les acabo de decir, que es el Gobierno, más la Iniciativa Privada, tenemos que dar solución a la vivienda de interés social, que es el problema que se está teniendo en este momento a nivel nacional”, añadió.

“No hay vivienda de interés social; el problema de la vivienda es un problema a nivel mundial, todos aspiramos a tener una vivienda y lo que necesitamos hacer, precisamente entre Gobierno y sociedad civil organizada, es resolver”.

El titular de AMPI a nivel nacional señaló que traer el Congreso Nacional a Mazatlán es una manera de seguir ofertando este destino, ya que el próximo mes de octubre se recibirá a mil 500 profesionales del ramo inmobiliario que tendrán oportunidad de disfrutar de lo que ofrece la Perla del Pacífico.