Mazatlecos responden con apoyos al llamado de la Ciudad de los Niños

MAZATLÁN._ Una vez más, los mazatlecos mostraron su solidaridad con la Ciudad de los Niños, donando víveres para los pequeños y jóvenes que habitan en el lugar.

La respuesta llegó tras una petición de apoyo que lanzó la propia casa hogar, en busca de garantizar la alimentación de su moradores.

En un comunicado de agradecimiento, la Madre Velia Morales Moreno, responsable del lugar, afirmó que los donativos llegaron en cascada y ya cuenta con suficientes para velar por la tranquilidad de sus niños y jóvenes albergados.

“Gracias, Mazatlán. En nombre de la Ciudad de los Niños, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas y todos los mazatlecos que respondieron con tanto cariño y generosidad a nuestro llamado”, dijo.

Morales Moreno agregó que cada persona que llegó, venía con las manos cargadas de alimentos y artículos de primera necesidad, y además motivó al resto para ayudar a compartir su publicación.

“Cada muestra de apoyo ha sido de gran ayuda para nuestros niños y para las madres que los cuidan con tanto amor”.

Con mucha gratitud y alegría, la Madre informó que, por el momento, cuentan con lo necesario.

“Nos llena el corazón saber que podemos contar con una comunidad tan solidaria. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les multiplique toda la generosidad que han brindado”, expresó.